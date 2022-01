Tras la legalización de su captura como señalado responsable del crimen de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre, Jhonier Leal enfrentará este lunes la audiencia en la que se determinará si va a la cárcel o enfrenta el proceso en su contra en libertad.



La Fiscalía asegura que la sevicia del doble asesinato –cometido con arma blanca– y la destrucción de pruebas que según la investigación siguió al crimen obligan la detención intramural.



Sobre las 12:30 de la madrugada de este domingo, terminó la audiencia de legalización de allanamiento y captura de Jhonier Leal Hernández, quien es señalado de doble homicidio por la muerte de su hermano, Mauricio Leal; y de su mamá, Marleny Hernández; en hechos registrados entre el 21 y 22 de noviembre del 2021.



Fuentes cercanas al proceso señalaron a EL TIEMPO que Jhonier se veía tranquilo, en estado de alerta (atento a cada intervención de la Fiscalía, la defensa y el juez), y que guardó silencio durante la diligencia que duró aproximadamente 7 horas.Tras la legalización de su captura como señalado res- ponsable del crimen de su her- mano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre, Jhonier Leal enfrentará este lunes la audiencia en la que se determi- nará si va a la cárcel o enfrenta el proceso en su contra en li- bertad.



La audiencia fue reservada al parecer por solicitud del juez 14 de control de garantías de Bogotá, situación que de acuerdo con los expertos judiciales es normal en este inicio de diligencias.



La misma fue virtual. Jhonier y su abogada hicieron presencia desde el búnker de la Fiscalía, donde se encuentra recluido el estilista desde la noche del viernes, tras concretarse su captura al norte de Bogotá.



De acuerdo con las fuentes consultadas, a cadena de custodia (parte de la investigación) quedó el celular de Jhonier y un computador personal que fue ubicado en el lugar de su captura.



El juez declaró legal la captura de Jhonier Leal al considerar que se le respetaron sus derechos en medio del procedimiento y que no hubo ninguna irregularidad en el mismo.



Tras la imputación de cargos el juez del caso le preguntará al capturado si acepta. Si le allana a los cargos podría recibir una reducción de hasta la mitad de la pena, de lo contrario se irá a juicio para demostrar su inocencia.



Los delitos por los que el ente acusador y sus agravantes le darían una pena de más de 40 años de cárcel en caso de ser encontrado responsable penalmente de esos hechos. Al no tener como víctima un menor de edad es posible recibir rebajas de pena y además redimir la sentencia con trabajo y estudio.





Bienes a extinción de dominio

Efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía ocuparon con fines de extinción de dominio (en la noche del sábado), paralelo al desarrollo de la audiencia de legalización de captura, dos bienes inmuebles, dos automóviles, una motocicleta y además, afectó con medida de toma de posesión, haberes y negocios a dos sociedades y dos establecimientos de comercio.



De acuerdo con la Fiscalía, una de las sociedades tiene una cuenta con activos

superiores a $1.600.000.000.



En total los bienes ocupados están avaluados en $4.022.000.000 y se encuentran ubicados en La Calera, Cajicá (Cundinamarca) y Bogotá. La investigación se originó a partir de los libros contables de Mauricio Leal, reconocido estilista, ya que sus millonarios activos no coinciden con las cifras reportadas.

Imputación de cargos

El Juez, por lo avanzada de la hora, citó para este lunes a las dos de la tarde la audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía sacará su arsenal de pruebas para señalar a Jhonier del homicidio de sus familiares.



El ente acusador le imputará al capturado los delitos de homicidio agravado por el parentesco, por estado de indefensión y sevicia, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.



Hasta el momento Jhonier Leal se ha declarado ajeno a cualquier hecho que lo relacione con la muerte de su mamá y su hermano, pero es claro que la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.



De hecho, la muerte de Mauricio Leal y su mamá inicialmente se trabajó como un caso de homicidio suicidio, pero el 14 de diciembre, con base en los avances de la investigación, el fiscal Francisco Barbosa la calificó como un doble homicidio.



"La Fiscalía General realizó un sinnúmero de actividades de policía judicial, que comprende lo criminalístico, lo técnico, lo forense, la caracterización de las víctimas que nos llevan a concluir bajo el principio de libertad probatoria que nos encontramos frente a un doble homicidio", dijo Barbosa en su momento.

El arsenal de la Fiscalía contra Jhonier Leal

Cercanos al proceso insisten en que Jhonier Leal dejó varios vacíos y contradicciones en sus versiones a las autoridades y declaraciones que entregó a medios de comunicación que terminaron dejándolo en medio de una serie de dudas por parte de los investigadores.



La primera: no coincide su coartada sobre el lugar donde se encontraba el día que fueron asesinados Mauricio y su mamá, porque aunque intentó hacer parecer que el crimen se perpetró el lunes 22 en horas de la mañana, mientras él se encontraba trabajando en su peluquería, la necropsia demostró que fueron asesinados entre a la medianoche del 20 y 21 de noviembre.



Segundo: los mensajes que dijo que su hermano le escribió a su celular entre la noche del 21 de noviembre y la mañana del lunes 22- a unos afirmó que pidiéndole que le subiera unas galletas, a otros que lo dejara descansar; ya que para esa hora estaba muerto.



Tercero: los mensajes que habría enviado Mauricio a cercanos, en la mañana del 22 de noviembre, cuando de acuerdo a la necropsia ya estaba muerto.



Cuarto: el informe de Medicina Legal que sustenta cada herida con arma blanca en las víctimas, posición y fuerza ejercida, "demuestran que fueron propinadas con sevicia, la utilización de cuchillos en estos casos dejan entrever un crimen personal",dijo un experto en el tema, cercano al proceso.



De hecho, al parecer fueron utilizados dos cuchillos, uno del que solo se encontró el mango (por lo que se indica que Jhonier ocultó elementos y adulteró la escena del crimen), y el que fue encontrado en el cuerpo de Mauricio.



Otros elementos como las muestras de ADN recolectadas en las uñas de la señora Mayerli, serán prueba por parte de la Fiscalía de la participación de Jhonier en el doble homicidio.



De igual forma, la Fiscalía dará a conocer el móvil, que apunta a problemas económicos por parte de Jhonier, mientras su hermano se encontraba en la opulencia.

