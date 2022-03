El gobierno de España notificó este lunes a Colombia la decisión final en el trámite de extradición del empresario Carlos Mattos al país, respuesta que pone en riesgo la imputación de dos de los delitos que se le endilgaron por pagos de sobornos a funcionarios judiciales.



Según la notificación, Mattos Barrero solo puede ser procesado por dos de los cuatro delitos por los que fue pedido.

La Fiscalía le imputó a Mattos los cargos de cohecho, utilización Ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático. Sin embargo solo dos de ellos existen como delito en España y por tanto las autoridades de ese país solo concedieron la extradición por dos cargos.



Estos son cohecho y daño informático, por lo que Colombia no lo podría procesar por los otros dos delitos que fueron imputados inicialmente.



Los fiscales del caso pidieron a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía una precisión sobre lo que debe seguir, pues reconocieron que no tendría sentido mantener en juicio esos delitos por los que no se podrá llegar a una condena.



El mismo juez del caso advirtió que se debe dar claridad sobre el tema al considerar que Colombia tiene unos convenios internacionales de reciprocidad que debe respetar.



La audiencia fue aplazada, por petición de la nueva defensa de Mattos, que pidió tiempo para conocer el proceso, y la Fiscalía aprovechará para definir la situación, aunque personas consultadas señalaron que en la próxima audiencia tendría que retirar la acusación por los dos delitos por los que no se autorizó la extradición a Colombia.

La petición de Mattos

Durante la audiencia el abogado de Mattos insistió en que no se cierre la puerta a la negociación y dijo que pidió al fiscal Francisco Barbosa que la decisión sea reconsiderada.



El juez, ante la insistencia de Mattos, le concedió la palabra y él señaló que mantiene su decisión de aportar con la verdad en el proceso.



Mattos dijo que es una "falsedad absoluta, total y llena de veneno", la afirmación de que hubiera pagado dinero a los fiscales del caso para lograr un preacuerdo. Añadió que está abierto a aportar verdad y reparar a la Rama Judicial, como víctima acreditada en el proceso.

