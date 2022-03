La Fiscalía presentó a un juez de Bogotá el preacuerdo al que llegó con el empresario Carlos Mattos para dar por terminado el proceso en su contra por el soborno de funcionarios judiciales para obtener decisiones favorables a sus intereses.

Durante la audiencia la Fiscalía relató los hechos por los que es procesado Mattos asociados a irregularidades en el reparto de dos recursos para lograr que su empresa se viera beneficiada.



El representante de la Fiscalía indicó que Mattos como parte del acuerdo aceptará los cargos imputados y a cambio recibirá una reducción de la tercera parte de la pena. Así las cosas pagará una pena de 56 meses de prisión.

Además se compromete a pagar una multa de 93 millones de pesos y a cumplir una inhabilidad de 53 meses para ocupar funciones públicas. Igualmente tal como lo reveló EL TIEMPO entregará un millón de dólares para reparar a la víctima.



Así mismo garantiza que se acoge a la justicia del país y no buscará beneficios en el exterior al tener también la nacionalidad española.

Audiencia contra Carlos Mattos. Foto: EL TIEMPO

La Fiscalía señaló que por los hechos de la última semana y las denuncias sobre irregularidades en sus traslados se decidió cambiar un aspecto del preacuerdo. Se retiró entonces un párrafo en el que se hacía referencia al sitio de reclusión al que sería enviado.



Esa decisión quedará sujeta a lo que diga el juez y a los cupos carcelarios que tenga el Inpec.



El abogado Francisco Bernate, representante de la Rama Judicial como víctima, indicó que conoció el preacuerdo y que se dio el aval para que siga su curso ante el juez del caso.



Aclaró que en el proceso no hay asomo de impunidad y que Mattos aceptará responsabilidad en los hechos y pagará una pena.



Igualmente señaló que se deben mantener las investigaciones contra Jorge y Alfonso Mattos, quienes participaron en reuniones con vinculados a los sobornos, así como el conductor identificado como Juan Carlos quien habría entregado sobornos. Los mismo pidió que se avance en las investigaciones contra otros abogados mencionados en el proceso.



El delegado de la Procuraduría indicó que entiende que Mattos entregue un dinero para reparar a la Rama Judicial como víctima, pero no la explicación para que una parte del dinero vaya a la Fiscalía.



Y de fondo dijo que el escrito de acusación de la Fiscalía dice que Mattos pagó para lograr unas decisiones judiciales que lo favorecieran económicamente pero luego el ente acusador no menciona si efectivamente logró un incremento patrimonial fruto de esas decisiones.



Advirtió que el tema se tendría que aclarar plenamente antes de avanzar de avalar esa negociación.



El abogado Alejandro Sánchez, defensor de Mattos, señaló que la legalidad de las medidas cautelares no son parte del proceso y que no es posible determinar si hubo un incremento patrimonial del empresario por cuenta de esas decisiones.



Y luego pidió al juez legalizar el preacuerdo.

