Aún no está en firme el preacuerdo entre el cuestionado empresario Carlos Mattos y la Fiscalía por los sobornos a funcionarios judiciales, y esa negociación se podría enredar por el nuevo escándalo de sus múltiples salidas de prisión, en carros del Inpec, hasta una oficina en Bogotá.



(Lea también: Nuevo escándalo por reiteradas salidas de Carlos Mattos de cárcel La Picota)



La Fiscalía ya anunció que de oficio investigará los hechos que rodearon sus salidas de la cárcel La Picota y las reuniones que ha sostenido en su oficina particular.

En principio, el ente acusador señaló que la Fiscalía no influye en las autorizaciones o permisos a los internos en las prisiones y que ese tipo de procedimientos son competencia del Inpec.



Igualmente el ente investigador indicó que en el preacuerdo firmado con Mattos "no existe, ni se habla de este tipo de condiciones, ni de autorizaciones para salidas o permisos".



Por el momento, los hechos tienen las primeras consecuencias sobre Mattos, que será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.



(Le recomendamos: ¿Quién es el director del Inpec que saldrá tras escándalo de Carlos Mattos?)



Adicionalmente su preacuerdo se podría enredar. Fuentes oficiales indicaron que en principio ya es una falta disciplinaria al incumplir el régimen penitenciario y eso le podría generar sanciones al interno. Pero mas allá de esto, si se logra evidenciar que pagó sobornos a funcionarios del Inpec para lograr beneficios, habría incurrido en un nuevo delito.



(Más del tema: Destituyen a director del Inpec por escándalo de salidas de Carlos Mattos)



Uno de los compromisos adquirido por Mattos en el preacuerdo, que es por un sonado caso de pago de sobornos a funcionarios judiciales para conseguir decisiones favorables en su pleito por la representación de la marca Hyundai en Colombia, es que no volviera a delinquir.



El preacuerdo suscrito por los dos casos de soborno por los que era investigado no ha sido avalado por jueces de Bogotá, que tendrán que garantizar que se ajuste a la ley y cuente con el aval de las víctimas acreditadas.

Lea otras noticias de Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com