El escándalo por las chuzadas a las exempleadas de Laura Sarabia, exjefe de Gabinete del gobierno Petro, sigue generando polémicas.



Tras la muerte del coronel Óscar Dávila, quien fue mencionado en el caso, la Fiscalía adelanta citaciones por los hechos acontecidos.



(Le puede interesar: Miguel Ángel del Río aseguró que no asistirá a la citación de la Fiscalía).



Fabiola Perea, una de las empleadas que fue chuzada, contó en Blu Radio que sigue trabajando con Sarabia y su esposo Andrés López. Además, señaló que ellos le han manifestado que no tienen nada que ver con las interceptaciones a su celular.



(Le puede interesar: Coronel Dávila: las claves del caso, la carta y los hechos que investiga la Fiscalía).

Así mismo, la trabajadora indicó en la entrevista que se enteró por medio de las noticias que había sido chuzada y que estaba siendo señalada como una integrante del Clan de Golfo con el alias 'La Cocinera' y cuando se enteró solo pensó: "Dios mio, se me vino el mundo encima".



Desmintió también que ella pasó por el polígrafo y además, dijo que sus empleadores nunca le mencionaron que el dinero había sido robado. Así mismo, aseguró que no tuvo más contacto con Marelbys Mesa más allá de la relación que llevaban en la casa de Laura Sarabia y cuando la niñera fue despedida no tuvieron más comunicación.



(Le puede interesar: Los anuncios del general Salamanca tras caso de chuzadas en la Policía).



Igualmente, Fabiola cree que aun está siendo interceptada, pues desde hace un tiempo se han visto interrumpidas sus llamadas y presenta otro tipo de inconvenientes cuando las realiza, según expresó en el programa.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia, Marelbys Meza Buelvas y Armando Bendetti. Foto: EL TIEMPO

En la entrevista afirmó que tenía como objetivo con sus declaraciones limpiar su nombre y que quería dejar claro a la opinión publica que no hace parte del Clan del Golfo y finalizó con un duro mensaje: "Que no acaben con la vida de las personas por un puesto".



Por último, desmintió el rumor de que las prestaciones de servicio no las tenía al día y explicó que, la exjefe del gabinete junto con su esposo, han cumplido hasta el momento con todas sus obligaciones.



Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en El Tiempo:

Por caso de muerte de coronel Dávila, a declarar jefe de Protección de Palacio

Presidente sobre caso Dávila: 'Ojalá la investigación busque causas de su suicidio'

La larga cadena de implosiones que golpeó al Gobierno Petro