Primeras decisiones contra uniformados por muerte de Javier Ordóñez

En la Fiscalía es inminente la toma de decisiones de fondo contra los uniformados vinculados al procedimiento policial tras el cual murió Javier Ordóñez en la madrugada del miércoles.

Fuentes oficiales señalaron que los fiscales del caso ya tienen en su poder la necropsia practicada al cuerpo de la víctima que junto con los testimonios de varias personas, incluso uniformados, se traducirá en decisiones judiciales.



De hecho, por el lado disciplinario ayer el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que los dos uniformados que protagonizaron la agresión fueron citados a juicio disciplinario por abuso de autoridad y homicidio. Igualmente, señaló que otros cinco policías fueron suspendidos para investigar si actuaron con omisión en medio de la agresión de la que era víctima Javier Ordóñez.



“En cuanto la Fiscalía expida la orden de captura o impute cargos, serán destituidos. Por ahora, están suspendidos de su cargo”, dijo un mando de la Policía a EL TIEMPO.

La investigación sigue en poder de la Fiscalía General, aunque si alguno de los abogados de los uniformados pide que sea trasladada a la Justicia Penal Militar, el caso podría llegar al Consejo Superior de la Judicatura para definir la colisión de competencias. Fuentes de la Fiscalía insisten que para el fiscal Francisco Barbosa el proceso debe mantenerse en la justicia ordinaria.



Los peritos del ente acusador ya realizaron la reconstrucción de los hechos desde el momento en que los policías salieron del CAI de Villa Luz al sitio en el que se encontraba la víctima con otras dos personas. Igualmente, se está avanzando en la legalización de elementos recolectados durante las pesquisas y que deben ser llevados ante jueces de control de garantías.



El abogado Vadith Gómez, que representa a la familia de la víctima, señaló que en su cuerpo se encontraron múltiples lesiones contundentes a la altura de la cabeza, hombros y otras partes del cuerpo.



Gómez dijo, en diálogo con este diario, que hay fotos que evidencian la gravedad de lo sucedido y los golpes que presenta en su cara y cuerpo, que son claves para demostrar el nivel de la agresión que no se habría limitado a lo grabado en el video difundido por las redes sociales.



Esos golpes, dijo el abogado, habrían ocurrido en el CAI de Villa Luz, cuando Ordóñez estaba bajo custodia policial. Igualmente indicó que la víctima habría llegado sin vida al centro asistencial, al lugar al que fue trasladado desde allí.



El secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, señaló que Javier Ordóñez “no murió por descargas eléctricas, sino por una brutal golpiza en el CAI, que involucra a 7 policías”.



La familia de la víctima entregó declaraciones en la noche de este viernes y ratificó la versión sobre los golpes que habría recibido.



Mardo Ordóñez, tío de la víctima y quien estuvo más de 20 años en la Policía en el grado de intendente, señaló que no han recibido el dictamen de Medicina Legal, pero que pudieron acceder a imágenes que darían cuenta de la golpiza.



“Quedé sorprendido como quedó mi sobrino”, indicó tras lamentar que su familiar fuera atacado por los uniformados sin que nadie interviniera para intentar detener la violenta agresión. Dijo incluso que la víctima presenta heridas en sus muñecas porque le apretaron muy fuerte las esposas que le pusieron durante el procedimiento.

“Pedimos que esto se esclarezca, que todo llegue a feliz término y que nada vaya a quedar en la impunidad”, indicó el hombre, tras señalar que no han tenido información de los avances de la investigación de la Fiscalía.



“Cuando se presentaba este tipo de casos de alicoramiento, nosotros tratábamos de apaciguar, no de alentar, y si la persona nos agredía, nosotros tratábamos de no hacerle caso, de no igualarnos en sus insultos, sino de esperar que su estado anímico se baje”, recalcó.



Igualmente señaló que le duele lo que está pasando en la institución a la que perteneció y expresó que muchos de los uniformados sicológica y anímicamente no están en condiciones de salir a la calle al servicio y cuando se enfrentan a situaciones como la registrada el miércoles en la madrugada “desfogan la rabia con quien se presente”.



Sostuvo que este viernes realizaron los trámites con Medicina Legal para poder sepultar a su ser querido.



Este viernes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, para definir la revisión de los protocolos de los procedimientos de la Policía Nacional y la capacitación de los uniformados.



El defensor Camargo Assis dijo que se acompañará el proceso de formación de todos los uniformados del país en temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario para garantizar el respeto por los derechos fundamentales.



