Suspenden audiencia de Cadena: el 8 de junio se sabrá si queda libre

Este martes se llevó a cabo la audiencia de petición de libertad del otrora abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, quien cumple detención domiciliaria y es acusado por la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.



Tras escuchar los argumentos de las partes, la juez del caso citó a una nueva audiencia, para el 8 de junio a las 8 de la mañana, en la cual decidirá si mantiene la casa por cárcel a Cadena o lo deja en libertad.

Desde hace varias semanas, el defensor de Cadena, Iván Cancino, había señalado que su cliente debía quedar en libertad, pues según él se vencieron los términos legales, petición y argumento que reiteró en la audiencia.



(En contexto: Inminente libertad de Diego Cadena, exapoderado de Álvaro Uribe)



Según Cancino, solicitaron un material probatorio clave que no fue trasladado en los tiempos requeridos.



Los cargos contra Cadena están relacionados con un supuesto soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, con el que presuntamente se buscaba favorecer a Uribe en el proceso que la Corte Suprema de Justicia tenía en su contra por fraude procesal y soborno a testigos, que pasó a manos de la Fiscalía, entidad que pidió precluirlo.





(Lo invitamos a leer: La estrategia de Cadena, el exabogado de Uribe, para quedar libre)

Pese a que el defensor de Cadena insistió en que la Fiscalía ha incurrido en demoras, el representante del ente acusador calificó esas acusaciones como falsas y señaló que se está violentando el principio de objetividad.



"Que cada fecha se nos hagan peticiones nuevas deja en claro para este despacho que se quiere dilatar un proceso", dijo el fiscal Daniel Hernández.



La argumentación del fiscal fue respaldada en su totalidad por Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en este proceso.

"El tiempo prolongado de este trámite no debe ser atribuido a la administración de justicia, sino a la defensa (de Cadena)", aseguró Villalba.



Por su parte, la Procuraduría señaló que no considera que ninguna de las dos partes haya tenido mala fe en sus actuaciones, pero dejó en claro que si la defensa pidió mayor cantidad de pruebas y eso generó extensiones en el tiempo, no debe contemplarse como un vencimiento de términos. Por tanto, el Ministerio Público pidió que a Cadena no se le levante la prisión domiciliaria.



Por ahora, esto solo se sabrá el próximo 8 de junio, cuando la juez tomará la decisión, tras analizar los argumentos expuestos.

