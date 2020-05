El caso de 'brujería' en la Dian que llevó a juicio a militares

Una operación en la que personal del batallón de ciberinteligencia del Ejército fue llevado a la Dian para atender un problema técnico, que en realidad resultó involucrando santería y brujería, fue una de las razones por las cuales la Procuraduría llamó a juicio a 2 generales del Ejército y 11 oficiales y suboficiales más, en medio de las investigaciones por perfilamientos ilegales a periodistas, abogados, políticos, y otros.



En su llamado a juicio la Procuraduría mencionó que los militares deben responder, además de actividades de inteligencia y perfilamientos sobre objetivos que no serían legítimos, por presuntamente haber dispuesto el desplazamiento de personal de ciberinteligencia para “realizar labores de inteligencia que favorecerían a un funcionario de la Dian”.

EL TIEMPO obtuvo más detalles sobre este capítulo, que se relaciona con una visita que miembros del batallón hicieron a las instalaciones de la Dian en Bogotá en noviembre de 2019.



En esa visita, según testimonios que están en poder de la Procuraduría, una funcionaria de la Dian llevó un computador portátil, al parecer institucional, y expuso a los militares un correo electrónico con un video en el que se veía a una mujer realizando actos “inusuales” que los técnicos identificaron como sucesos de santería y brujería, vinculados con una posible relación sentimental con un director, según los comentarios que se escuchaban en el video.



De acuerdo con el testimonio, la intención de la funcionaria de la Dian que les mostró el video era que los militares de ciberinteligencia apoyaran para identificar quién había realizado la grabación con los actos de santería.

En ese momento los uniformados también identificaron que este era un trabajo personal para un funcionario de la Dian y que no tenía nada que ver con la misión institucional, por lo cual, según la narración, manifestaron que no podían hacer nada para cumplir con la solicitud, y menos con tan pocos datos, por lo que no hubo actuación de los técnicos sobre ese video.



No obstante, según el expediente del Ministerio Público, un día después de este encuentro los militares recibieron una orden de aplicar la técnica Osint -inteligencia usando fuentes abiertas- al correo suministrado por la funcionaria de la Dian.



Esa orden, recoge un testimonio, fue directamente del “coronel Rozo”, bajo el sustento del “general García”, además, a los técnicos se les ordenó entregar toda la información que obtuvieran tras aplicar la técnica de ciberintenligencia al “mayor Quintero”, quien sería el encargado de direccionar lo relacionado al caso y sustentarlo en las instalaciones de la Dian, en Bogotá.

Los oficiales nombrados en ese testimonio serían el coronel Milton Eugenio Rozo Delgado, quien fue llamado a calificar servicios en el Ejército a comienzos de mayo; el general Gonzalo Ernesto García Luna, exjefe de inteligencia, quien pidió su retiro voluntario del Ejército a comienzos de mayo; y el mayor Mauricio Quintero Arias, también llamado a calificar servicios a comienzos de mes.



El expediente incluye que días después, durante una visita al Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi), en los parqueaderos del sitio el general García Luna dialogó con el militar cuyo testimonio está en la Procuraduría y le dio instrucciones sobre las situaciones internas de la unidad militar y sobre tener reserva con “eventos pasados”, posiblemente relacionados con el tema de la Dian.

Además, el general García Luna le pidió que le enviara su concepto sobre el personal asesor que apoyaba la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares.



Los tres militares mencionados en este testimonio hacen parte del listado de 13 uniformados que llamó a juicio la Procuraduría por los graves señalamientos de perfilamientos ilegales. La fecha de la audiencia aún no se ha confirmado pero se espera que la próxima semana se fije cuál será el día en que deberán responder disciplinariamente por estos hechos.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com