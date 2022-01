El pasado sábado 29 de enero, ante un juzgado especializado de Bogotá, se llevó a cabo una diligencia que tenía un mensaje de urgencia: avanzar para evitar la prescripción del proceso por las irregularidades en la desmovilización del Bloque Cacica Gaitana de las Farc, en el que están vinculados Luis Carlos Restrepo —quien fue comisionado de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe—, y otras siete personas, incluidos dos coroneles del Ejército Nacional.



La preocupación de la Fiscalía y la misma juez del caso por el vencimiento de términos fue tal que la audiencia se citó en pleno fin de semana, pero lo que quedó al final fue la sensación de que la prescripción ya no tiene marcha atrás.

Esto, porque los abogados de Restrepo —quien salió del país en 2012— y otros procesados interpusieron recursos de apelación y nulidad que deberán ser resueltos en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Bogotá.

Cuenta regresiva está por acabarse

Ese detalle no es menor. Según las cuentas de fuentes cercanas al caso, la acción penal contra Restrepo prescribe el próximo 20 de febrero, fecha para la cual es casi imposible que se conozca una decisión del Tribunal (que puede tomarse semanas o hasta meses para pronunciarse sobre los recursos).



Pero las dilaciones en este caso no son nuevas.



En febrero de 2012, la Fiscalía les imputó cargos por su presunta responsabilidad en ese proceso, en el que presuntamente se entregaron personas que en realidad no eran integrantes de la guerrilla, sino que habrían sido recogidas en las calles y llevadas en buses hasta el sitio de la supuesta dejación de armas.



El entonces alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo (izq.) también participó en la desmovilización de paramilitares. Foto: EFE / Archivo EL TIEMPO

Una década después, el juicio no ha podido iniciarse, y en distintas audiencias los representantes del ente acusador han señalado la existencia de maniobras dilatorias de abogados de la defensoria pública.



A principios de enero de este año, por ejemplo, el abogado de uno de los procesados no asistió a la audiencia preparatoria del juicio.

Restrepo abandonó Colombia

A esto se suma, en el caso de Restrepo, que abandonó Colombia un mes antes de la diligencia de imputación en su contra, por lo que en todo el proceso ha estado representado por su abogada de confianza y ha insistido en su inocencia.



Pese a eso, la Fiscalía ha dictado tres medidas de aseguramiento contra el exfuncionario del gobierno Uribe, relacionadas, precisamente, con irregularidades en otros procesos de desmovilización. Y según conoció este diario, el ente acusador ya notificó a Interpol de estas decisiones, para lograr su búsqueda y captura en 195 países del mundo.



Además del excomisionado, al caso de Cacica La Gaitana están vinculados los coroneles Jaime Joaquín Ariza Girón y Hugo Hernán Castellanos Jiménez, los hermanos Miguel Alcides, Flor Inés y José Alfredo Pacheco y Alejandro Salazar Pacheco, alias Biófilo, señalados de participar en la entrega de 64 supuestos guerrilleros el 7 de marzo de 2006 en Alvarado (Tolima).

Una audiencia definitiva

EL TIEMPO se comunicó con uno de los abogados de los militares procesados, quien se refirió a los recursos interpuestos el sábado pasado.



"Unos abogados van a plantear nulidad, consideran que la decisión de pruebas es abstracta. La apelación es por cuanto negó algunas pruebas que demuestran claramente que la compañía sí existió, que los desmovilizados en su mayoría si eran guerrilleros", dijo el abogado.



Las personas vinculadas a la investigación responden por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, fraude procesal, prevaricato por acción, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado, y tráfico, fabricación y transporte de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado.



Sin embargo, fuentes cercanas al caso aseguraron que algunos de esos delitos ya prescribieron, por lo que solo estaría "viva" la imputación por peculado por apropiación a favor de terceros y porte o fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas militares.

Por ahora, habrá que esperar a que este martes 1.° de febrero, en una nueva audiencia, los abogados sustenten por qué presentarán los recursos de nulidad y apelación que, por ahora, parecen destinar este largo proceso a los archivos de la justicia.



