Colmenares: Tribunal toma decisión sobre Laura Moreno y Jessy Quintero

Después de más 10 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010, el Tribunal de Bogotá anunciará este miércoles si mantiene la absolución a Laura Moreno Ramírez y a Jessy Quintero, implicadas en este caso. La audiencia se llevará a cabo de manera virtual.

Moreno fue investigada por homicidio, mientras que Quintero por falso testimonio y encubrimiento de homicidio. En febrero de 2017 ,la jueza Paula Astrid Jiménez las absolvió de toda responsabilidad en los hechos.



Sin embargo, este fallo no solo las exculpó sino que descartó la versión de la Fiscalía que señala que la muerte de Luis Andrés Colmenares fue un homicidio. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de los Colmenares, el penalista Jaime Lombana.



(Lea en contexto: Tribunal dará fallo sobre Laura Moreno y Jessy Quintero el 19 de mayo)



Después de tres años, la Sala de Decisión del Tribunal de Bogotá con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano tomará la decisión frente a este polémico caso.

La hipótesis de la Fiscalía

Facebook Twitter Linkedin

Reconstrucción inspección adelantada por el primer grupo de bomberos en el caño del parque El Virrey. Foto: RODRIGO SEPÚLVEDA/EL TIEMPO (Imagen de Archivo)

De acuerdo con el ente acusador, Luis Andrés Colmenares fue agredido mientras estaba indefenso debido a su alto grado de alicoramiento. La causa de la posible pelea, según la Fiscalía, fue su cercana relación con Laura Moreno, exnovia de Carlos Cárdenas, acusado por homicidio y posteriormente absuelto en doble instancia. Esta versión señala que el joven fue asesinado con varios golpes, incluso con una botella.



Por otro lado, el ente acusador afirmó que el cuerpo de Colmenares fue arrojado al caño del parque El Virrey después de ser asesinado.



(Siga leyendo: Luis Andrés Colmenares: cuatro claves para entender el caso)



Frente a estos señalamientos, la jueza que absolvió a Jessy Quintero y a Laura Moreno dijo que la Fiscalía no había podido demostrar que este caso se tratara de un homicidio. Aclaró que no hubo golpes generados en la riña, sino que Colmenares se ahogó tras caer al caño. Esta aseveración fue basada en informes periciales, según la togada.



"Luis Andrés Colmenares falleció por asfixia por sumersión en agua, estando inconsciente, producto de un severo trauma craneoencefálico y coadyuvado por una intoxicación etílica", concluyó Jiménez.

Ningún culpable y testigos falsos

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Cárdenas, exnovio de Laura, ya fue absuelto en primera y segunda instancia. Foto: Netflix - Archivo / EL TIEMPO

El 8 de octubre de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Carlos Cárdenas, señalado de ser el presunto culpable, por la muerte de Luis Andrés Colmenares.



Sin embargo, el Tribunal señaló que no había duda de que el joven había sido asesinado, descartando la versión de los acusados que asegura que Colmenares cayó accidentalmente al caño y murió ahogado.



(Lea también: Absolución de Cárdenas por duda razonable enreda a Laura Moreno)



De acuerdo con el fallo, no se pudo establecer que Cárdenas haya tenido responsabilidad en la muerte. Además, señaló que pese a que existe la posibilidad de que el implicado hubiese sido uno de los coautores, no hay prueba concluyente en su contra.



Este proceso no fue llevado en casación a la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto quedó cerrado.



Las únicas condenas por la muerte del joven han sido las de tres falsos testigos, presentados por la Fiscalía, para esclarecer la muerte de Colmenares. Uno de ellos es Jesús Alberto Martínez, quien fue asesinado en la cárcel 'La Picota' en agosto de 2018. Este sujeto afirmó, en su momento, que había presenciado la golpiza. Sin embargo, después aceptó que había mentido y fue condenado a 7 años de prisión.



(Le sugerimos leer: Muerte de Luis Andrés Colmenares: diez años de un caso mediático)



Otro de los sindicados fue José Wilmer Ayola, quien también contó que había presenciado el crimen, su condena es de 8 años de prisión. Jonathan Martínez Ortiz, también es uno de los falsos testigos. Este hombre indicó que había visto a un grupo de jóvenes golpear a Luis Andrés cerca al caño del parque El Virrey. Su condena es de casi 7 años de cárcel.

El fiscal que terminó siendo investigado

Antonio Luis González Navarro, quien fue el segundo fiscal del caso Colmenares y quien impulsó la captura de los universitarios, fue capturado dos veces por presunta corrupción judicial. Finalmente quedó en libertad pero vinculado al proceso.



González fue quien presentó a los tres testigos falsos que afirmaron presenciar el asesinato del joven estudiante. Los hechos por los que fue capturado e investigado se remontan a cuando se desempañaba como fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, en Bogotá.



(Lea en contexto: ¿Quién es el exfiscal del caso Colmenares recapturado por corrupción?)



Según el ente acusador, el fiscal "habría incumplido con sus deberes constitucionales de protección a una menor de doce años, víctima de abuso carnal abusivo por su padrastro". En octubre del 2018 fue capturado con el fin de que respondiera por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Sin embargo, fue dejado en libertad.

Después de 10 años, la familia no pierde la esperanza

Facebook Twitter Linkedin

La familia Colmenares: Luis Alfonso Colmenares, Oneida Escobar, Jorge y Luis Andrés. Foto: Archivo familiar

Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés y actual concejal por Bogotá, dijo que se sienten "angustiados" sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre si se mantiene o no la absolución a Laura Moreno Ramírez ya Jessy Quintero.



Señaló, además, que su mamá está orando con el objetivo que llegue la tranquilidad a su familia y haya justicia sobre el caso.



Jorge afirmó que esperan que el Tribunal haya tomado en cuenta las pruebas que demuestran que sí hubo un homicidio de su hermano como las heridas que tenía en su cuerpo y los testimonios contradictorios de las implicadas.



(Además: Familia de Colmenares reitera pedido de justicia)



También mencionó que si el Tribunal decide mantener la absolución sería un "golpe muy duro" para su familia pues tendrían que seguir tras la búsqueda de la justicia a pesar de las trabas. Finalmente aclaró que lo más importante es que se sepa quién fue el que mató a su hermano.



justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET