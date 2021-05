Abogados de familia Colmenares juegan su última carta en el caso

Los abogados Jaime Lombana y Alejandro Cadena, representantes de víctimas y apoderados de la familia Colmenares, interpusieron un recurso de casación después de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera a Laura Moreno y a Jessy Quintero, vinculadas a la investigación por la muerte de Luis Andrés Colmenares.



En el radicado del recurso, los abogados afirman que "actuando como apoderados principal y suplente de víctimas, de acuerdo con el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal, acudimos respetuosamente ante su despacho para interponer recurso extraordinario de casación".



Este recurso, según la ley, se puede interponer ante el mismo tribunal dentro de los 5 días siguientes a la última notificación judicial. Una vez admitido el recurso será la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la que decida si admite o no la demanda.



Si la admite, los magistrados entrarán a examinar de fondo la decisión del Tribunal. En caso de no ser admitida, el fallo quedará en firme.



Esta sería la última etapa judicial del caso. La Fiscalía y la Procuraduría también podían interponer ese recurso.



El papá de Luis Andrés Colmenares dijo, en días pasados, en entrevista con EL TIEMPO, que sus esfuerzos por hallar justicia habían terminado el día en que el día tribunal absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero.



Sin embargo, afirmó: "Respeto la decisión que tome mi familia en ese sentido y también acato la decisión que tome el doctor Jaime Lombana, quien muy generosamente nos acompañó durante el proceso sin ninguna contraprestación".



