Las menciones a poderoso senador del Centro Democrático en sonado caso de corrupción

En el proceso que enreda al senador Ciro Ramírez, preso en La Picota por un grave caso de corrupción, aparecen los nombres de varios congresistas que estarían vinculados a irregularidades. Igualmente, se hace referencia a personas que estarían en comunicación con ‘Los Raúles’ contratistas procesados por presuntos delitos en la contratación.



(Lea también: Las evidencias que llevaron a la Corte a ordenar el envío a prisión de Ciro Ramírez).

Las menciones del Fiscalía

Durante las diligencias conocidas y reveladas por EL TIEMPO aparecen, por ejemplo, referencias a una persona identificada como Kike quien habla con los contratistas cuestionados. En las diligencias, los investigadores señalaron que se trataría del senador del Centro Democrático Enrique Cabrales Baquero.



“Kike probablemente sería Kike Cabrales, senador de la República, tema por verificar y establecer. En este caso es importante establecer la relación con senadores porque no estamos hablando de simples contratistas o particulares, sino de personas que tienen un alto grado de relación con legisladores de la República”, dijo la fiscal durante la audiencia realizada el 25 de octubre de 2023 y publicada por este diario.



En las audiencias preliminares, realizadas en esta fecha, la Fiscalía les imputó a los contratistas Raúl Alfonso Cardozo Nuncira -hijo del exalcalde de Piedecuesta Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez- y Andrés José Ospina Rosales los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.



(Puede leer: Informe pone la lupa a la violencia que enfrentan migrantes LGBTIQ+ en Colombia).Según el ente investigador, los implicados se habrían beneficiado con millonarios contratos, que presuntamente fueron direccionados por varios senadores de la República, entre ellos el capturado Ciro Ramírez.

Así, en el expediente que reposa en la Fiscalía 94 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se tiene registrada la llamada entre Raúl Alfonso Cardozo Ordoñez y “el diputado Hugo” realizada el 16 de mayo de este año, en la que se evidencia que “Hugo comunica a Raúl con Kike, Kike comenta a Raúl que está muy consentido, Raúl pregunta a Kike cómo van las cosas, Kike responde que está escuchando a Hugo y el proyecto que tiene. Raúl pide a Kike que los ayude”.



Y a lo que Kike responde: “Usted sabe que yo recibo órdenes, usted es el protocolo a seguir” y luego “Raúl dice que van a cuadrar para junio un informe de gestión de la Asamblea donde se evidencie la gestión que se hizo para llevar recursos a Piedecuesta y divulgar eso”, se lee en el expediente.



(Lea además: El caso que llevó a la captura de Ciro Ramírez por trama que involucra a 6 congresistas).



Aunque la Fiscalía no hace señalamientos directos contra el congresista cercano a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez (es cuñado de Tomás Uribe Moreno) sí llama la atención su contacto con los contratistas que están siendo procesados por su vinculación a lo que el ente acusador ha calificado como una organización criminal a la que pertenecían varios legisladores.



La Fiscalía advirtió que se evidencia la reacción que tuvieron los procesados sobre la apertura de investigación en contra del senador Ciro Ramírez, en una llamada del 29 de junio de 2023 en la que hablan Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez con “el diputado Hugo”.



“Hugo le pregunta a Raúl por Lalo (Raúl Eduardo), Raúl responde que iba a Cartagena para verse con Kike y con el alcalde, Hugo manifiesta que le dijo Hugo (su hijo), que había salido por ahí emproblemado Ciro con lo del senador ese, Raúl responde: ‘ojalá no termine esa mierda por allá en problemas’”, leyó la fiscal durante la audiencia.



(Puede leer: Será una decisión ponderada y reflexiva: presidente de Corte sobre elección de Fiscal).



Y en otra llamada del mismo día, Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez (tío) le preguntó a Raúl Eduardo Cardozo Navas (sobrino) “Kike nada que llama” a lo que Raúl sobrino respondió “que no, que lo está esperando en el lobby del hotel y agrega que le están dando duro por las redes lo de Ciro, que dicen que pérdida de investidura”.



La conversación generó que la fiscal le advirtiera a la juez sobre la inquietud de los contratistas procesados ante la notificación de indagatoria a Ciro Ramírez.

Otra de las llamadas que preocupa a la Fiscalía, es la que se dio el 23 de julio de este año, cuando “Raúl le informa a Hugo que acaba de hablar con Kike que sale siempre de una, así que está haciendo lo que esté haciendo, que dijo que le pidiera al tío que no se desgaste, que ya lo que hizo, se hizo que ya se gestionó lo del general y eso”.



Luego “Kike dijo que iba a averiguar qué más hacer” y que a Raúl “le gusta que Kike, está tan metido, pero al que se ve frío es a Ciro aunque muy mal de Ciro en este momento y la verdad hay que decirla, muy mal dejarlo botado”.

Cabrales Baquero, era representante a la cámara y en 2022 fue incluido en el cuarto lugar de la lista cerrada del Centro Democrático, con lo que consiguió una curul en el Senado.



En una interceptación del 23 de abril hecha a un grupo de contratistas bajo el radar de la Fiscalia uno de ellos dice que va a viajar a Bogotá y que va a “hablar con Kike y el alcalde de Sincelejo para definir el tema esa de la adicional y luego voy a Invías”.



(Le puede interesar: Fiscalía no acusó a Óscar Iván Zuluaga y su hijo David en caso Odebrecht, ¿por qué?).



En otro aparte muestran su preocupación porque los podría enredar el tema del alcalde de Sincelejo. En otra conversación, del 6 de julio, señalan que hablaron con Pedro Barriga y que él habló con kike y que pidió una cita con el presidente “que el se encarga de esa mierda”.



Mencionan que son cercanos a Ciro y que hay seis que puede traer para ese lado que son Julieth Sánchez de Antioquia, Edward Triana de Bogotá, Andrés Forero de Boyacá, Juan de El Espinal de Antioquia y Óscar Pérez de Antioquia y Juan Felipe Corzo de Norte de Santander que son Representantes a la Cámara. Raúl señala que fue quien le consiguió el aval a Triana. Hugo reitera que fue Kate quien dio los nombres de esas personas que Ciro puede traer.



(Lea además: Tras 14 años, militar recibió los restos de su hermana, víctima de ‘falsos positivos’).



En un punto de la conversación dicen que van a poner a Kike en la conversación y luego se preguntan si es seguro hablar por teléfono. El congresista también aparece en el documento de más de 200 páginas en el que la Corte Suprema de Justicia aseguró al senador Ciro Ramírez.



Allí aparece la declaración del cuestionado contratista Raúl Eduardo Cardozo Navas, quien dijo que aunque se retiró de asuntos políticos, reconoció que “respaldó con su voto la candidatura al Senado de Enrique Cabrales”.



Y luego se señala que un testigo reconoció que recogió al senador Cabrales “durante su aspiración al congreso en 2022 en el aeropuerto de Bucaramanga. Además, rememoró encontrarse con él de nuevo ante su partida de la ciudad, empero, sin participar en actividades de promoción de esa candidatura”.



Igualmente, el exalcalde de Piedecuesta, Santander, Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, dijo que fue gerente de la empresa MCI dedicada a la construcción de obras civiles y que, por insolvencia, se encuentra en liquidación y que en algún momento fue candidato al Congreso de la República avalado por el Partido Conservador, sin obtener la curul.

