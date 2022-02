La Fiscalía imputó cargos a cuatro personas vinculadas a las irregularidades en el cuestionado contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la UT Centros Poblados.



La Fiscalía imputó cuatro cargos a Juan José Laverde, Luis Fernando Duque, Juan Carlos Ángel Cáceres Ballona y Otomar José Lascarro Torres. Los dos primeros ya habían sido llevados ante la justicia por irregularidades en el mismo contrato.

El contratista Emilio Tapia Aldana estaba citado a la audiencia y personas cercanas al proceso señalaron que no se pudo realizar la conexión desde la cárcel La Picota en donde se encuentra privado de la libertad por el mismo caso.



La Fiscalía dijo que incurrieron en el delito de falsedad en documento privado por la firma de un contrato de octubre de 2020. El cuestionado contratista Tapia Aldana habría acordado el pago de cuatro mil millones de pesos a Otomar José Lascarro Torres para que las empresas del último participaran como parte de la Unión Temporal Centros Poblados a pesar de que sabían que esa participación en el contrato solo estaría en el papel y para cumplir los requisitos para lograr la adjudicación de la licitación por mas de un billón de pesos.

El otro delito imputado fue el de fraude procesal pues ese contrato firmado en octubre de 2020 fue usado para engañar a las personas encargadas de la licitación ya que en realidad las empresas de Lascarro Torres no iban a hacer ninguna gestión en el cumplimiento y desarrollo del contrato.



Además, la Fiscalía dijo que incurrieron en el delito de enriquecimiento ilícito por valor de 300 mil dólares que recibieron en Miami.



Juan José Laverde es señalado de ser el enlace entre Emilio Tapia y Lascarro Torres para que aceptara que empresas que él controlaba hicieran parte de la UT a cambio de dinero. A Lascarro Torres le correspondieron 250 mil dólares como parte de un primer pago hecho en Estados Unidos.



Además se cuestionó que eran conscientes de que estaban incurriendo en delitos y a pesar de ello siguieron adelante con esas actividades ilegales.



Igualmente se les vinculó al delito de peculado por apropiación a favor de terceros. Esto porque parte del anticipo no fue invertido para el desarrollo del contrato.



Luis Fernando Duque, dijo la Fiscalía, fue nombrado gerente por Emilio Tapia Aldana y Juan Carlos Angel Cáceres Ballona y él terminó facilitando el desvió de recursos del contrato.



Luis Fernando Duque habría ordenado giros a empresas por servicios no prestados. Uno de ellos por once mil millones de pesos en marzo de 2020.



Incluso se mencionó que Tapia Aldana hizo gastos por 4.500 millones de pesos para compra de vivienda, carro y hasta una obra de arte. Y Cáceres Ballona habría destinado siete mil millones de pesos para gastos como compra de vivienda y carro. Estas partidas claramente nada tenían que ver con el objeto del contrato.



Los procesados no aceptaron los cargos imputados.



Juan José Laverde dijo que está en un proceso de colaboración con la Fiscalía para llegar a la verdad de lo sucedido y lograr la devolución del anticipo. Caceres Ballona señaló que también ha colaborado con la Fiscalía.



Por su parte Lascarro Torres dijo que están avanzadas las conversaciones con la Fiscalía para llegar a un acuerdo y devolver lo apropiado.

