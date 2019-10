Familia de Andrea Cabrera insiste en reabrir proceso por su muerte

El abogado Jaime Granados, apoderado de la familia del general Fabricio Cabrera, padre de Andrea Cabrera, le envió una carta al fiscal de vida John Mario Ospina en la cual le pide que desarchive la investigación sobre la muerte de la joven, ocurrida en la noche del 4 de febrero de 2018 por intoxicación con drogas.



La joven se encontraba en una discoteca en compañía de algunos amigos y perdió la vida a causa de una intoxicación por la ingesta de drogas sintéticas y de alcohol, según determinó Medicina Legal.



Según la investigación, el 3 de febrero de 2018, Andrea Cabrera departía en una discoteca del norte de Bogotá con dos amigas y cuatros jóvenes más.



En horas de la madrugada comenzó a sentirse mal de salud y, posteriormente, murió producto de una intoxicación por la mezcla de metanfetaminas y alcohol.



Sin embargo, desde ese momento el padre de la víctima consideró que la muerte de su hija se debió a ‘manos criminales’. En junio pasado la Fiscalía, tras varios meses de investigación, archivó el caso porque consideró que no hay indicios de que el consumo de las sustancias fuera forzado.



El apoderado de la familia radicó el pasado 17 de octubre ante la Fiscalía la solicitud de desarchivo de la investigación y pidieron la imputación de cargos a los jóvenes que estaban en la discoteca con Andrea Cabrera el día de su muerte; es decir, contra Jaime Esparza, Luis Flórez y Mauricio Ladino.



Granados dice en su escrito que, supuestamente, la Fiscalía delegada 326 cometió “errores flagrantes en la valoración de elementos materiales probatorios que daban cuenta de que la ingesta de drogas por parte de la víctima y de su amiga no fue consentida y que sus acompañantes (Jaime Esparza, Luis Flórez y Mauricio Ladino) fueron quienes les suministraron dichas sustancias".



Afirma también que la Fiscalía delegada “le restó valor probatorio a las entrevistas realizadas a María Carolina Daza y Lina María León sobre las cuales no existe motivo para dudar de su credibilidad, especialmente cuando se refieren a Flórez, quien al parecer admitió haberles suministrado una ‘pepita’.



Según Granados, los tres jóvenes "eran los únicos que tenían certeza del consumo de licor, energizante y drogas por parte de Carolina Daza (amiga de la joven fallecida) y de Andrea Cabrera Martínez, así como de la deteriorada salud de esta última, y a pesar de ello se sustrajeron de los deberes que esa creación de riesgo para la vida de Andrea suponían".



La tesis es que los tres acompañantes de Andrea y su amiga sumistraron las drogas de manera inconsulta y, además, se demoraron en llevar a la joven a una clínica cercana a pesar de que la crisis ya era evidente.



La familia y sus abogados consideran que Esparza, Flórez y Ladino deben ser procesados como supuestos coautores responsables del delito de homicidio. La decisión al respecto la debe tomar la Fiscalía General.

