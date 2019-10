Odontólogo quiere explicar a la Fiscalía cómo conoció a Aída Merlano

El odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas, quien está en la mira de las autoridades por ser quien atendió a la exsenadora condenada Aída Merlano apenas segundos antes de que se fugara por la ventana de su consultorio, aseguró este jueves a través de sus abogados que quiere ampliar ante la Fiscalía General de la Nación su versión de los hechos que terminaron en la huida de la excongresista.

En un comunicado de seis puntos, los abogados William Soto Angarita y Sergio Ramírez Mantilla aseguran estar "convencidos" de que Cely Barajas "no conocía de los fines perseguidos por la exsenadora Merlano". Agregan que el hombre, militar en retiro, está presto a comparecer ante las autoridades cuando sea requerido.



Según la comunicación, lo que el odontólogo quiere ampliar se refiere a las circunstancias "de modo, tiempo y lugar" en que conoció a Merlano y a través de quién. También aseguran que tienen "elementos materiales probatorios" para demostrar que Cely no tenía influencia en la repartición de las citas y que él solo era un prestador de servicio, y no el arrendatario del consultorio.



Además, dicen tener "evidencia suficiente" sobre a dónde se dirigió después de salir del consultorio el odontólogo, sobre quien las autoridades verifican si participó de la fuga de Merlano, quien ató una cuerda roja al mobiliario del consultorio, en el tercer piso del Centro Médico y se valió de esta para saltar por la ventana.



Los abogados pidieron a la opinión pública "dejar de lado las suposiciones y conjeturas" y respetar el buen nombre de Cely, a quien se ve compartiendo con Merlano y su familia antes de que la fuga se hiciera efectiva.



