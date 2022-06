El transporte público, con 49 por ciento, ocupa el tercer lugar de sitios en los que los colombianos se sienten más inseguros. Y al mismo tiempo (con el 27 por ciento) es el lugar donde más altercados tienen los ciudadanos. Ese es uno de los hallazgos del ‘Estudio de percepción sobre violencias cotidianas en Colombia’, realizado por Cifras y Conceptos y presentado ayer en un evento organizado por la Universidad del Rosario, EL TIEMPO Casa Editorial y la Fundación alemana Konrad Adenauer.



Este estudio indagó sobre las dinámicas de violencia cotidiana, diferentes al conflicto armado, y las formas de construcción de paz que pueden implementarse al respecto.

El estudio se construyó a partir de 1.712 encuestas, que según la encuestadora alcanzan una representatividad de una población de 13,6 millones de personas.

Durante la presentación, el director de Cifras y Conceptos, César Caballero, indicó que incluso durante la realización de las encuestas hubo casos de violencia como dos atracos a grupos de encuestadores y, debido a la persecución con cuchillos contra un equipo, los encuestadores tuvieron que abandonar la labor.



Este informe tiene varios capítulos, entre ellos uno relacionado con la caracterización de los sitios de violencia y en los que las personas consideran que se sienten menos seguras.



Las cinco primeras posiciones del listado las encabezan las calles, con 59 por ciento de la gente que dice sentirse totalmente insegura allí; le sigue el centro de su ciudad con un 56 por ciento, el transporte público con 49 por ciento, los parques con un 43 por ciento y lugares de ocio con 33 por ciento. Llama la atención que el 27 por ciento asegura que se siente totalmente inseguro en las redes sociales.



Los resultados del estudio muestran un alto porcentaje de personas que han presenciado insultos, dificultades en acceso a salud y hechos de violencia. El 82% han visto que roban a alguien en la calle.

En la otra orilla, las personas se sienten totalmente seguras en sus hogares (75 por ciento), la iglesia o sitio de culto (51 por ciento), el campo (42 por ciento), lugar de trabajo (37 por ciento) y en su barrio (34 por ciento).



Frente a lo que los ciudadanos creen que puede llegar a explicar que una persona se comporte de manera violenta, cuatro de cada 10 encuestados respondieron que es por estrés o situaciones dramáticas; el 30 por ciento, porque la sociedad no tiene normas ni castigos suficientes; otro 30 por ciento dijo que el ser humano es violento por naturaleza; el 27 por ciento lo ve como una manera de defenderse en la vida, y el 23 por ciento señaló que la violencia es una forma de dominar y controlar a otros.



Así mismo, se preguntó si en los últimos tres meses han sido víctimas de una serie de conductas de violencia y la mayoría respondió haber sido víctima de altercados en el tráfico vehicular o en el transporte público (27 por ciento), gritos (25 por ciento), discusiones con familiares (21 por ciento), discusiones con su pareja (20 por ciento) y violencia psicológica (16 por ciento). También se identificaron en menor medida víctimas de discriminación (8 por ciento) y acoso laboral (6 por ciento).

Sobre cómo resolvió esa situación, casi la mitad de las personas dijo que habló con el involucrado (49 por ciento), y la mayoría de quienes acudieron al diálogo con la otra persona eran mujeres (52 por ciento).



Otro 34 por ciento de los encuestados no resolvieron la situación (la mayoría de los que no superaron el tema eran hombres, con 36 por ciento), y el cinco por ciento acudió a una institución pública.



Precisamente, se les preguntó a las personas si confían en las instituciones como recurso para la solución de conflictos o violencias; el 61 por ciento de los encuestados dijo que no y solo el 39 por ciento respondió que sí. En el listado de las instituciones a las que acudirían aparece la Policía (52 por ciento), la Fiscalía (23 por ciento), la Comisaría de Familia (20 por ciento) y la familia (19 por ciento).



Curiosamente, a pesar de ese nivel de confianza de las personas en las instituciones antes mencionadas, al preguntar a qué lugar acudieron en los últimas tres meses, no fueron a ellas. El 62 por ciento acudió a la iglesia; el 50 por ciento, a la familia y amigos y el 30 por ciento, a la empresa. Solo el 12 por ciento acudió a la Policía y el 8 por ciento, a la Fiscalía.



En el estudio también se indagó por las ideas de los encuestados en temas de paz. La mayoría de ellos respondieron que esta se logra cuando se tienen condiciones de vida para estar tranquilos (28 por ciento), seguido por cuando hay buenas relaciones en la vida cotidiana (23 por ciento). En tercer lugar dijeron que la paz es un proceso para negociar los conflictos y convivir (21 por ciento), seguido de cuando no hay guerra ni violencia en un país (19 por ciento), cuando la guerra y violencia no son graves (1 por ciento).



Llama la atención que en las definiciones de paz aparezca la expresión de vivir tranquilo en el primer lugar y resolver conflictos, en el quinto:

Hubo otra pregunta de respuesta abierta en la que se les preguntó a los ciudadanos qué creen que podrían hacer distinto a lo que hoy hacen si Colombia fuera un país en paz. La mayoría de encuestados respondió que estar tranquilo y libre (15 por ciento), trabajar (11 por ciento), ser tolerantes (8 por ciento), no habría violencia (8 por ciento), dialogar más (7 por ciento), entre otras.



Y sobre cuáles creen que son los principales obstáculos o barreras para la consecución de la paz cotidiana en Colombia, la corrupción encabeza el listado con 50 por ciento, seguida de la pobreza extrema con 48 por ciento, la desigualdad (46 por ciento), el desempleo (39 por ciento) y la falta de justicia (24 por ciento), entre otras.



Así mismo, seis de cada 10 encuestados (63 por ciento) consideraron que era muy difícil construir paz en Colombia.



De acuerdo con los resultados del estudio de Cifras y Conceptos, para la mayoría de los colombianos la definición de paz no necesariamente se traduce en el silencio de las armas. Wilson Herrera, profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y experto en educación para la paz, se refirió a este aspecto: “En toda sociedad pluralista y democrática habrá conflicto, y eso es bueno”, dijo, y se refirió a la importancia de la forma en la que se aborda la solución de los conflictos.



El profesor Herrera señaló: “La idea de trabajar la paz es saber transformar los conflictos. Entonces, llama la atención que en las definiciones de paz aparezca la expresión de vivir tranquilo en el primer lugar y resolver conflictos, en el quinto".

Expertos plantean salidas para enfrentar la violencia

El evento de la Universidad del Rosario comenzó con unas palabras de Alejandro Cheyne García, rector de este centro educativo, quien destacó la importancia de reconocer las violencias que se presentan en el país para poder combatirlas.



Por su parte, Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, destacó que, frente a la actual coyuntura que vive Colombia, e independientemente de quién resulte ganador en la actual contienda electoral, es un reto disminuir los índices de violencia que se siguen registrando.



Andrés Mompotes, director general de EL TIEMPO, aliado estratégico de esta conferencia, rescató así mismo la trascendencia de llevar a la mesa de discusión nacional uno de los grandes desafíos para el futuro: cómo resolver el problema de la violencia. Esta habitualmente ha sido enfrentada a través de indicadores macro como el homicidio, el secuestro y la extorsión, dijo Mompotes, quien manifestó que si bien esto es importante, también lo es enfrentar la violencia cotidiana que se da en colegios, trabajos, en la calle, la cual se da a partir de expresiones verbales o físicas.



“Es necesario construir una convivencia más efectiva y generar proyectos de país a partir de unas bases sólidas”, señaló el director de EL TIEMPO.

Como parte del análisis de las cifras se adelantó un panel de discusión sobre las violencias cotidianas, moderado por Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas del Rosario, quien le preguntó a María Elisa Pinto, presidenta del consejo directivo de la Fundación Prolongar, cómo se puede hacer para que las personas tomen conciencia sobre sus actos violentos y estos no se normalicen.



“Toda expresión de violencia manifiesta siempre tiene una narrativa que lo justifica, en Colombia hemos creado dichos que explican esto, por ejemplo, ‘por algo lo mataron’, ‘es que dio papaya’, o en el caso de las mujeres: ‘es que tenía falda, iba sola’. Este tipo de actitudes nos hacen ver la violencia como aceptable”, señaló Pinto, quien dijo que todos hemos hecho parte de estas narrativas que justifican la violencia y el primer paso sería reconocerlo.



María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dijo que se puede avanzar en construir un ‘otro’ en el que se pueda confiar y que esté más allá de las familias, como un paso para enfrentar la violencia. “Colombia tiene una experiencia impresionante en hacer la paz, pero no en construir la paz. En esto es importante construir confianza a través del diálogo y de armar agendas comunes”, expuso.



Por su parte, el historiador Jorge Orlando Melo habló sobre las causas objetivas y culturales de la violencia en Colombia, que vienen desde la conquista española, pero también están asentadas en la historia de despojo de tierras del país que hace que las personas busquen medios violentos para proteger su propiedad; también habló de enseñanzas en las casas, como decirles a los hijos ‘que no se dejen’, lo que puede ser un factor que llevé a la violencia.



Y Julián de Zubiría, cofundador y director del Instituto Alberto Merani, habló de acciones para desde la educación enfrentar la violencia y de decisiones para devolver la esperanza a los sectores educativos del país.

