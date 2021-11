Contraloría abre caso por conjunto en Yopal que lleva 10 años inconcluso

La Contraloría General imputó responsabilidad fiscal por $12.087 millones por el daño producido a los recursos públicos de Casanare y de Yopal por las inversiones para construir el proyecto de vivienda de interés social Torres del Silencio, antes Villa Flores, que comenzó en 2011 y que, a la fecha, no solo no se ha terminado sino que presenta graves problemas estructurales.



De acuerdo con el órgano de control, tras 10 años de ejecución y una inversión que supera los 14.000 millones de pesos, este proyecto, ubicado en la Comuna 6 de

Yopal y que consta de 40 torres y 400 apartamentos, ha sido considerado por la Contraloría un "mamut de la corrupción".

Por las irregularidades presentadas, la entidad abrió proceso de responsabilidad fiscal contra 15 imputados como presuntos responsables, entre los que están el exgobernador de Casanare, Oscar Raúl Iván Flórez Chávez, el constructor Iader Wilhelm Barrios Hernández, las dos empresas interventoras y el supervisor.



También figuran el entonces director de contratación de la Gobernación, Rodrigo Flechas Ramírez, y otros cuatro funcionarios de la administración departamental y cinco de la Alcaldía de Yopal, en ambos casos para la época de los hechos.



En una visita que realizó en febrero pasado a la urbanización, el contralor Felipe Córdoba había declarado de impacto nacional la indagación preliminar por la pérdida de recursos en este caso y siete meses después, se profirió un auto de imputación de responsabilidad fiscal, por presunto daño patrimonial. La audiencia de descargos en este proceso será el próximo 17 de noviembre.

Un 'elefante blanco'

La construcción tiene graves afectaciones de orden estructural, incumplimiento de la norma de sismo resistencia y deficiencias de calidad. Foto: Contraloría

De acuerdo con el expediente del órgano de control, la Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares, entre los cuales se encontraban familias que serían reubicadas por una sentencia de acción popular del 24 de agosto de 2006.



Así mismo, era para beneficiar a población vulnerable (en situación y/o condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado interno, adultos mayores, entre otros) y familias desplazadas.



Para ese propósito se celebró, el 31 de enero de 2011, el Convenio de Cogestión No. 001 entre el departamento de Casanare, el Instituto de Vivienda Urbana y Rural de Yopal (Idury) y el constructor Iader Wilhem Barrios Hernández.



La Urbanización Torres del Silencio (antes llamada Villa Flores) estaba destinada a beneficiar a 400 núcleos familiares. Foto: Contraloría

Según el informe técnico que hizo la Contraloría, la construcción de la estructura de los bloques de Torres del Silencio y de los elementos no estructurales se realizó siguiendo unos parámetros de diseño que no se ajustan a la norma sismo resistente, con el agravante que el municipio de Yopal está en una zona de alto riesgo de sismicidad.



Para la Contraloría, estas son obras que no están en las condiciones necesarias para cumplir con los estándares de seguridad habitacional y mejorar la calidad de vida. Tampoco garantizan, dice la entidad, los derechos de las comunidades vulnerables o de menores ingresos, brindando la oportunidad de asegurar una estabilidad.



Aunado a lo anterior, se evidenciaron deficiencias desde su planeación, ya que no se tuvieron en cuenta algunos parámetros técnicos en la etapa que va desde la formulación del proyecto hasta la finalización de la construcción y entrega de las unidades habitacionales.



De otro lado, aunque el plazo de ejecución inicial del proyecto de vivienda era de 12 meses, ya lleva siete prórrogas que ascendieron a 34 meses y 23 días para un plazo total de 46 meses y 23 días.



Así mismo, se suscribieron cinco actas de suspensión de las cuales la suspensión No. 3 tuvo 5 ampliaciones y la No. 5 fue objeto de 8 ampliaciones, para un total de 25 meses y 21 días.



Y el valor total del convenio, tras 5 modificaciones y 3 adiciones en valor, ascendió a 15.798'033.231 pesos.

