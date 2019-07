Casa por cárcel para exdirector de inteligencia del DAS por 'chuzadas'

El juzgado 49 de garantías de Paloquemao le concedió la medida de aseguramiento domiciliaria al exdirector de inteligencia del DAS, Laude José Fernández Arroyo, por su proceso en el caso de las 'chuzadas'.

A Laude Fernández se le acusa por supuestas interceptaciones ilegales a empresarios, abogados e integrantes del sindicato de aviadores de Avianca (Acdac).



Este miércoles la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales. Sin embargo, el exdirector no aceptó los cargos.



La juez consideró que para el delito de concierto para delinquir no hay suficiente material probatorio, por lo que no lo tuvo en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la medida de aseguramiento.



Según la Fiscalía, la evidencia contra Fernández Arroyo fue obtenida por medio de las auditorías a las salas de interceptaciones de la entidad ordenadas desde el despacho del Fiscal General de la Nación, en septiembre de 2018, dentro de la investigación contra el coronel en retiro Jorge Humberto Salinas Muñoz, judicializado por su supuesta participación en una red de interceptaciones ilegales.

#ATENCIÓN Exdirector Inteligencia del DAS Laude José Fernández Arroyo, investigado como presunto determinador de escuchas ilegales, fue asegurado por juez de garantias con detención domiciliaria. #Fiscalía insistió en medida de aseguramiento en centro carcelario y apelará pic.twitter.com/4r0UMetOwY — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 12 de julio de 2019

Así mismo, el ente investigador dijo que el coordinador de la

Sala Diamante de la entidad, Luis Carlos Gómez Góngora; y el fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, habrían ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de

directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), como el capitán

Julián Pinzón, el director de Enel - Codensa Lucio Rubio Díaz y el abogado Felipe Jaramillo, quienes tienen en común que "están inmersos en litigios en contra de empresas" aseveró el fiscal.



Las interceptaciones ilegales, de acuerdo con el ente investigador, se habrían realizado a través de la multinacional BRG (Berkeley Research Group), de la que Fernández era representante en Colombia.



La fiscalía había solicitado medida de aseguramiento intramural, petición que fue apoyada por la Procuraduría y los representantes de víctimas por considerar que podría "existir obstrucción a la justicia".



El abogado que ejerce la defensa de Laude Fernández, había solicitado a la juez de garantías que dictara medida de aseguramiento domiciliaria, y que en caso de no hacerlo lo enviara a un centro de reclusión especial, pues dijo, Laude Fernandez sufre de claustrofobia.



El exdirector de inteligencia del DAS se presentó en la mañana del martes pasado en la sede de la Fiscalía General en Bogotá para atender a la orden de captura que fue emitida por el ente acusador por el caso de chuzadas ilegales, descubierto el año pasado.



JUSTICIA​