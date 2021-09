Jueza avala prórroga del principio de oportunidad a Gustavo Moreno

El Juzgado 64 de Control de Garantías prorrogó por un año más el principio de oportunidad que fue alcanzado en 2018 con el abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por el 'cartel de la toga'.



El principio de oportunidad le garantiza beneficios judiciales a Moreno a cambio de su contribución para esclarecer la verdad y declarar ante la justicia en los casos que atañe con el entramado de corrupción en el que se pedían millonarias coimas a cambio de direccionar procesos en curso en la Corte Suprema de Justicia.



La solicitud de prórroga, este año, incluía en un principio un elemento nuevo, que luego fue eliminado por la Fiscalía, ante los reparos de la defensa de Moreno.



Lo anterior porque la idea inicial de la Fiscalía era que se verificara si las declaraciones de Moreno eran o no determinantes para logar condenas por este escándalo. La defensa de Moreno se manifestó en contra de esa nueva cláusula al señalar que lograr que haya condenas depende de la Fiscalía y de los jueces y no de él como testigo.



Así lo manifestó en oficio entregado al despacho el pasado 1 de septiembre de 2021. Ante ello, dos días después, la Fiscalía precisó que la eficacia de la colaboración no podía verse supeditada a que un proceso terminara con condena, sino solo a las declaraciones de Moreno y a su asistencia en procesos judiciales.

En audiencia desarrollada este martes 7 de septiembre, la jueza 64 de garantías Ángela Granados hizo una exposición de las diferentes posturas sobre esta nueva petición de prorrogar el principio de oportunidad y luego anunció su decisión.



"Como se indicó, ya se realizó la valoración por parte del Fiscal General en punto específico a que se modificara lo concerciente a esa eficacia y que (el principio) es única y exclusivamente a que aporte la información y no que se tenga en espera el resultado que la misma haya dado", dijo Granados.



La jueza indicó que la colaboración de Moreno lleva hasta el momento 18 resultados positivos para la Fiscalía y la comunidad general, circunstancias que se tienen en cuenta para seguir con el principio, así como documentos de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía que indican que la colaboración de Moreno ha sido efectiva para poder imponer medidas cautelares en un proceso en curso.



"Se observa cómo ha habido una colaboración adicional", dijo la jueza al señalar que Moreno no solo hizo un inventario de bienes, sino que sus dichos han permitido avanzar en procesos de extinción de dominio.



Al tiempo, la jueza señaló que la petición de la defensa de Moreno para que no sea afectado el apartamento del exfiscal le corresponde a la Fiscalía y no al despacho judicial.



La jueza Granados le solicitó a la Fiscalía que en lo sucesivo sea más clara en sus peticiones, "para garantizar el acceso a los principios que rigen el procedimiento penal".



El principio de oportunidad de Moreno incluye declarar en contra de los excongresistas Álvaro Ahston, Musa Besaile, Nilton Córdoba; los exgobernadores Alejandro Lyons y Juan Carlos Abadía; así como de los exmagistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Butos y Gustavo Malo, entre otros.

