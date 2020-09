Cruce de cartas revive polémica por presencia de militares de EE. UU.

Un cruce de cartas entre el senador Lidio García y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reabrió este lunes el debate por la presencia de 53 militares estadounidenses que llegaron a Colombia en junio para apoyar, según el Gobierno y bajo la figura de asesoría, las labores de la Fuerza Pública en la lucha contra el narcotráfico.

La controversia se dio porque hace unos días Trujillo afirmó que desde el 20 de julio los 53 militares retomaron sus labores de “asesoramiento, cooperación y entrenamiento”, luego de que estas se habían suspendido por una tutela que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les concedió a varios congresistas, en la que ordenó frenar la autorización a la operación de los extranjeros hasta que el tema fuera consultado al Legislativo. Este fallo de tutela fue apelado por el Gobierno.

El ministro afirmó la semana pasada que se cumplieron las órdenes del Tribunal y que 69 senadores le enviaron una carta al entonces presidente del Senado, Lidio García, en la cual indicaron que como corporación habían ejercido el control político. Trujillo señaló que el senador, el 17 de julio, le informó a la Secretaria Jurídica de la Presidencia el contenido de la carta, con lo cual, argumentó el ministro, el Senado les dio su aval a las actividades.



Sin embargo, García, en una misiva enviada al ministro de Defensa, le pidió rectificar al considerar que su pronunciamiento “no se encuentra ajustado a la verdad que el Congreso haya autorizado la presencia de tropas norteamericanas en territorio colombiano”, y explica que la comunicación enviada a Presidencia era “una respuesta ofrecida a la Secretaria Jurídica de la Presidencia” mediante a la cual se cumplía uno de los ítems exigidos por el Tribunal.

Trujillo le respondió este lunes al senador y le aseguró: “No rectifico, pues lo que se pide rectificar no se ha dicho”. Reiteró que la presencia de los militares es “cooperación, no tránsito de tropas” y que por ello, “la autorización de su presencia obedece a las facultades del Presidente de la República”.



Frente a la polémica, el senador del Polo Democrático Antonio Sanguino, uno de los congresistas que pusieron la tutela, aseguró que “la presencia de esa brigada militar es ilegal” y que el Senado no se ha pronunciado.



En igual sentido opinó Jairo Libreros, experto en seguridad nacional, quien señaló que “el aval no ha sido entregado y la ley obliga a una sesión especializada en la que los senadores opinen y voten sobre el tema”.

De otro lado, la Sala Plena del Consejo de Estado estudiará este martes la impugnación a la tutela de los congresistas. Decidir el tema en segunda instancia le había correspondido a la Sección Quinta del alto tribunal, pero los demandantes pidieron que el tema fuera resuelto por la Sala Plena.



Además, desde la semana pasada la Sala estudia la respuesta del Gobierno sobre la presencia de los militares extranjeros, luego de que junio el presidente de esa corporación le preguntó al presidente Iván Duque, en una carta, sobre las actividades de los militares extranjeros, señalando que según la Constitución el tránsito de tropas extranjeras demanda la intervención del Congreso y del Consejo de Estado.



El alto tribunal debe estudiar la respuesta del Gobierno y emitir un concepto sobre si para la llegada de los militares se requería un trámite particular.

