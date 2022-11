El próximo 16 de noviembre será la continuación del juicio contra el alcalde de Cartagena William Dau por comentarios 'desobligantes' hacia los directivos de la Universidad de Cartagena.



Puntualmente, Dau se habría referido a ellos como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines” en comentarios durante la problemática generada con la elección del Contralor Distrital de la ciudad amurallada, en julio de 2020.



Pero este juicio es solo el abrebocas de los varios procesos disciplinarios que hay abiertos en su contra.

De acuerdo a anotaciones que almacena la Procuraduría, conocidas por EL TIEMPO, de las 32 ciudades capitales de Colombia, el polémico mandatario de los cartageneros es la persona que enfrenta más investigaciones, con 20 casos, dos de ellos en pruebas de descargos, los cuales se le suman a las 11 indagaciones preliminares en curso.



Desde que llegó al poder en Cartagena, el alcalde William Dau ha estado inmerso en más de una polémica por las palabras que ha utilizado.



La última fue la crítica del jueves a las visitas que el expresidente Iván Duque hizo a la Casa de Huéspedes durante su gestión. Según Dau, el exjefe de Estado la utilizaba para ir los fines de semana a tomarse unos tragos, comentario que provocó el rechazo de políticos como Fernando Araújo, exsenador de la República.

Hasta ahora, lo que más repercusiones ha tenido han sido sus comentarios sobre los directivos de la Universidad de Cartagena, pues él como funcionario público está llamado al buen trato, la imparcialidad y la rectitud; sin embargo, en esta ocasión pudo haber afectado la dignidad humana de los directivos.



En diálogo con EL TIEMPO, el alcalde de Cartagena se defendió y dijo que, en efecto, él conoce de muchos procesos que se han iniciado en su contra desde que llegó a la administración.



“Yo pienso que el primer año de gobierno no más pusieron aproximadamente 40 procesos, más de lo que se ha abierto en toda la historia de Cartagena contra alcalde alguno. Pero hay que ver por qué pasa esto, porque finalmente por primera vez en la historia de Cartagena llegó un alcalde sin ataduras, dispuesto a desbancar a la clase política que hoy en día son los huérfanos del poder, los que se llevaban aproximadamente 70 por ciento del presupuesto de Cartagena, ya sea por corrupción o mal gasto”, dijo.



Sin embargo, el escenario que enfrenta Dau en la Procuraduría, la cual ya ha adelantado unas primeras etapas de investigación, no lo favorece por casos que también tienen que ver con presunta participación en política, la supuesta obra que abandonó la Alcaldía en un hogar múltiple, y el contrato que al parecer omitió para la alimentación de mujeres recluidas en una cárcel de la ciudad.



En todo caso, las investigaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría pueden o no avanzar en juicios y solo al final del proceso se conocerá la decisión sobre la responsabilidad del mandatario en estas presuntas faltas disciplinarias.

