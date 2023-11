La carta de veteranos de la Fuerza Pública al Gobierno por falencias en la paz total

Los reservistas, veteranos, víctimas y pensionados de la Fuerza Pública enviaron una carta al presidente Gustavo Petro Urrego y al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, sobre su preocupación por las alteraciones de orden público que se han dado en el marco de la 'paz total'.



En el documento, firmado por más de 20 organizaciones de exintegrantes de la Fuerza Pública, se plasmaron los hechos que más preocupan como el secuestro, los mecanismos de monitoreo y verificación y las limitaciones de la Fuerza Pública en cuanto a instrumentalización de la población civil por parte de actores armados, los riesgos para los uniformados y la inteligencia del Estado.

Fuerza Pública Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

El secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador Luis Díaz, puso la lupa sobre la "resurgencia" del secuestro como "práctica criminal" y el llamado que realizaron al respecto los firmantes de la carta es a que se exija una posición firme del Gobierno, rechazando cualquier negociación que implique financiamiento a grupos criminales.



"Impensable resulta también que como condición para liberar a los secuestrados el Gobierno se deje extorsionar. La propuesta de que el Gobierno o la comunidad internacional financien a grupos criminales para que estos dejen de delinquir temporalmente mientras dialogan, estando vigente su condición de grupo ilegal y su comisión de delitos, manteniendo aún su capacidad armada, y sin garantías sobre el resultado de las conversaciones, es rechazada categóricamente", se lee en el documento dirigido al presidente Gustavo Petro.



De igual manera, a pesar de la implementación de Mecanismos de Monitoreo y Verificación en negociaciones con organizaciones criminales, se cuestiona que "la opacidad en sus acciones genera preocupaciones" pues para el grupo de reservistas de la Fuerza Pública la falta de información pública sobre acciones y resultados de estos mecanismos plantea interrogantes sobre su efectividad.



"Hoy por hoy se desconocen acciones, resultados de gestiones, informes, balances, reportes abiertos a la opinión pública, etc. La población está bajo la certeza de que estructuras de las organizaciones con las que se han pactado ceses de fuego continúan delinquiendo de forma grave, incumpliendo lo acordado, y bajo la impresión de que los mecanismos de monitoreo y los garantes están haciendo poco o nada para evitarlo e informar al respecto", dice en el documento.

Facebook Twitter Linkedin

Militares liberados en El Plateado, Cauca. Foto: Fuerzas Militares

Por otro lado, en el documento se relatan las decisiones vinculadas a las negociaciones que amenazan el cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública.



Incidentes como el caso El Plateado, con asonadas y secuestros de tropas, para los reservistas y veteranos resaltan la falta de definición clara de zonas de despeje y acuerdos que comprometen la misión constitucional.



"Es necesario replantear la negociación de estos ceses bilaterales del fuego con los grupos armados organizados, con el fin que se extiendan a ceses de hostilidades con acuerdos, protocolos y procedimientos claros y definidos, con georreferenciación y alcance regional, evitando la instrumentalización de la población civil y que se entregue la seguridad como una franquicia a estos grupos ilegales", se lee en la carta.



De otro lado, este grupo hace énfasis sobre las decisiones "ambiguas" y acuerdos con "zonas grises" que ponen en riesgo jurídico y físico a la Fuerza Pública. Además, dicen que la falta de claridad en órdenes y medidas implica peligros para el personal militar y policial y la percepción de renuncia del Gobierno para ejercer su autoridad contribuye a la gobernanza criminal y la fragmentación del estado colombiano.



Por último, en el documento se señala que la capacidad de inteligencia militar se ha debilitado, afectando la capacidad operacional de la fuerza armada: "La reducción de recursos físicos y presupuestales, junto con la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia por funcionarios con perspectivas ideológicas, plantea desafíos significativos".



Por lo cual concluyen diciendo que es necesario "actuar de manera rápida y decidida con contundencia para evitar que el país no siga en la senda de su fragmentación, cediendo la gobernanza a la criminalidad y franquiciando la seguridad".



