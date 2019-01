Petro publica carta que escribió capturado por carro bomba en Bogotá

El senador Gustavo Petro publicó en su cuenta oficial de Twitter una supuesta carta de Ricardo Andrés Carvajal Salgar, el hombre que fue capturado por el atentado con carro bomba en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, el pasado jueves 17 de enero.

En la misiva, Carvajal aseguró que lo que dijo, por teléfono, de “pusimos la bomba en la General Santander. Esto está caliente. Voy guardarme”, fue un comentario de mal gusto.

Radio Humana publica la carta de Ricardo Andres Carvajal sindicado por Néstor Humberto Martínez de ser autor del atentado de la escuela de cadetes de la policía. Juzguen ustedes pic.twitter.com/7YGpmeBff5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) 24 de enero de 2019

“Hice un chiste estúpido sobre el atentado y pido perdón. Me arrepiento, pero nada tuve que ver con eso. No hago parte de ninguna organización criminal ni nada parecido”, escribió.



El capturado señaló que la llamada que fue grabada, y en la que hace el comentario, se dio cuando un amigo se comunicó con él para concretar un trabajo de construcción.



“A él (el amigo) le tenían el celular chuzado, no sé el motivo”, agregó.



ELTIEMPO.COM / APP