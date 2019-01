En carta, capturado por atentado dice que es inocente y explicó audio

A través de una carta enviada desde el piso 12 del patio de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá, Ricardo Andrés Carvajal Salgar, quien es hasta el momento el único capturado por el ataque con carro bomba contra la Escuela General Santander que dejó 21 muertos, incluido el terrorista, volvió a sostener que es inocente y que no participó en el crimen.



Esta carta fue enviada a Humana Radio y publicada este jueves por el senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. En el mensaje, Carvajal asegura que solo hizo un “comentario de mal gusto” en la llamada que fue interceptada y que se convirtió en una de las pruebas de la Fiscalía contra él.

En el audio interceptado, a Carvajal se le oye decir: “Pusimos la bomba en la General Santander. Esto está caliente. Tocó venirnos a encaletar”.

“Hice un chiste estúpido sobre el atentado y pido perdón. Me arrepiento, pero nada tuve que ver con eso. No hago parte de ninguna organización ni nada de eso”, escribió en su carta. Luego detalló las horas, lugares y personas con las que pasó el día anterior al atentado y el mismo día del ataque.



Carvajal dijo que la llamada que le grabaron se la hizo un amigo el jueves para concretar un trabajo de construcción, y agregó que no sabe por qué estaba siendo interceptado su amigo.

El sábado pasado, durante una audiencia que duró más de 15 horas, un juez legalizó su captura y la Fiscalía le imputó delitos como coautor de terrorismo agravado, homicidio agravado en concurso, tentativa de homicidio agravado, daño en bien ajeno agravado y transporte de explosivos agravado.

Carvajal no se allanó a los cargos y a su salida de la diligencia sostuvo que era inocente y que no conoce a quien fue el autor material del crimen, José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mocho. En la carta dada a conocer este jueves, Carvajal expresó también que durante esa audiencia fue presionado para que se declarara culpable, y agregó que su familia está siendo seguida por motos sospechosas.

Al ser consultada sobre los avances en este caso, la Fiscalía dijo que los investigadores continúan recolectando información para esclarecer el ataque terrorista –cuya autoría intelectual reconoció el Eln–, así como la presunta participación de Carvajal en el hecho.



Además, la Fiscalía está tras la pista de otras cuatro personas que, en moto, habrían acompañado el recorrido del carro bomba mientras se desplazaba hasta la Escuela Santander.



Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en los videos de las cámaras de la ciudad se ve que Rojas solo empieza a conducir la camioneta desde la estación TransMilenio de Venecia. Antes era conducido por otra persona, quien desciende del vehículo y se sube a una de dos motos.



También se investiga la procedencia de Rojas y hay testimonios de obreros de los alrededores de la bodega del sur de Bogotá en la que la camioneta usada para el atentado estuvo desde noviembre pasado.

