'No es cierto lo que afirma la procuradora Cabello': Carrillo responde

La Procuraduría archivó una indagación preliminar que adelantaba contra integrantes de las Fuerzas Militares por supuestas irregularidades en el manejo de gastos reservados.



Uno de sus argumentos para tomar esa decisión fue que hubo una "deficiente" investigación cuando Fernando Carrillo estaba a cargo de la entidad, lo que generó una dura respuesta del exprocurador, que se conoció este lunes.



"En 2021 precisamente por la irregular y deficiente actuación disciplinaria adelantada por la administración anterior de Carrillo y (Juan Carlos) Cortés (el viceprocurador delegado en el caso) , cuya calificación -pliego de cargos- fue declarada nula por violar varios principios procesales, sumado a la mencionada ausencia de pruebas que respaldaran los hechos motivo de investigación, debió declararse el archivo", señaló la actual procuradora general, Margarita Cabello, en un comunicado.



Frente al contenido de ese documento, Fernando Carrillo hizo 10 precisiones.



Y concluye asegurando que "no es cierto, como se afirma en el comunicado de la procuradora Cabello, que existan grandes falencias investigativas encontradas por su administración y que la única decisión jurídica procedente fuera el archivo de la actuación, pues con las mismas pruebas se había decretado anteriormente el inicio de juicio disciplinario en el asunto".

Las precisiones de Carrillo

El caso que despertó el rifirrafe entre los exfuncionarios tiene su inicio en 2017, cuando se abrió la indagación preliminar contra miembros del Ejército, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (Rimec) por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta “gastos reservados”.



El exprocurador general Carrillo afirma que el 4 de mayo de 2018, su despacho dispuso que se investigaran dos líneas separadas.



Una, las supuestas interceptaciones de comunicaciones; y dos, los presuntos manejos irregulares de los gastos reservados, por haber sido utilizados en actividades o compra de bienes no autorizados.



Así mismo, Carrillo conformó una comisión disciplinaria para avanzar en las indagaciones, "teniendo en cuenta que podrían resultar involucrados oficiales con grado de general".



El propio viceprocurador general de la Nación de la época asumió la competencia y ordenó, con decisión del 18 de agosto de 2018, citar a audiencia de juzgamiento y formuló cargos al mayor general Martín Fernando de Jesús Nieto Nieto, al coronel John Ortiz Soto y al teniente coronel Alexander Parga Rincón.

"En dicha providencia se analizaron y acogieron los medios de prueba debidamente practicados y recogidos por los investigadores de la Procuraduría, con la aplicación de las normas especiales en materia de reserva, tanto de carácter técnico, como documental y testimoniales", explicó Carrillo.



Según el exprocurador, como resultado de ese recaudo probatorio en el que se relacionaron copias de actas, misiones e informes de trabajo, constancias de pagos efectuados, actas de seguimiento, se evidenciaron conductas con posible incidencia disciplinaria.



Luego, cuando la competencia para continuar con la actuación estaba en manos de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, esta decretó –el 20 de noviembre de 2018– la nulidad de la citación a audiencia por considerar que se habían afectado derechos de los sujetos procesales, y ordenó devolver el proceso a la etapa de indagación.



Ese nulidad y el paso atrás de la actuación fue uno de los puntos centrales que criticó la procuraduría actual sobre el caso: "Al reanudarse por esta administración la actuación y analizar el material probatorio allegado, se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas", dijo la administración de Cabello.



Sin embargo, el exprocurador Carrillo pone en tela de juicio esa afirmación, y asegura que la decisión "no tuvo que ver con los medios de prueba recaudados, por lo que el material probatorio que sirvió de fundamento para la citación a audiencia de juzgamiento, conservó su valor. En efecto, no se afectó con aquella, la integridad de la prueba, ni su poder de convicción".



De acuerdo con Carrillo, la Sala Disciplinaria de la entidad continuó con la competencia en el asunto, hasta que por decisión de mayo de 2021 dio por terminada la actuación, decretando el archivo de la misma.



La decisión de archivo, dice el exprocurador, se basó en desestimar los medios de prueba entregados, pues a juicio de la Sala Disciplinaria, en 2021, estos no permitían deducir responsabilidades por conductas con incidencia disciplinaria.



"No expone razonablemente por demás, en qué consiste la falta de contundencia de la prueba, limitándose a calificarla de manera general", señala el exfuncionario.

Y agrega que esa decisión, tomada en la actual administración, contrasta con el criterio que en agosto de 2018 había sentado la Procuraduría, cuando el viceprocurador Juan Carlos Cortés, con las pruebas recaudadas por la comisión de investigación ordenada por el procurador Carrillo, citó a juicio disciplinario a varios oficiales del Ejército.



Por eso, Carrillo asegura que no es cierto que la única actuación que se pudiera tomar en este caso fuera archivar la indagación, como argumentó la Procuraduría al asegurar que el procedimiento contra las Fuerzas Militares es especial, tiene términos definidos y de obligatorio cumplimiento.

