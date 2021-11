Carlos Plata no es lobista ni ha negociado con EE. UU. ni con otro gobierno

A propósito de las declaraciones emitidas por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana sobre los presuntos giros de Odebrecht a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, y en las cuales mencionaron a Carlos Plata como la fuente de información de sus denuncias, este diario realizó seguimiento al artículo que publicó el 7 de junio de 2020 sobre ese tema.

Dicha información, titulada “El lobista Carlos Plata, testigo clave o cómplice de sobornos de Odebrecht...”, señalaba que el abogado “experto en patentes, salió a relucir en el expediente por los sobornos de la multinacional”. También mencionaba versiones de un par de implicados en la recepción de coimas de la firma brasileña, según las cuales plata era “el eslabón perdido en el escándalo de pagos por debajo de la mesa a empresas colombianas y extranjeras que aún no han sido tocadas”, haciendo alusión a declaraciones de Federico Gaviria en la matriz de su colaboración con la Fiscalía, y de Eduardo Zambrano, de quien se dijo que “…asegura tener datos más frescos de gestiones que plata hizo para Odebrecht”.



Así mismo, el artículo señalaba “que la propia Odebrecht ha hablado de Plata en la colaboración con la justicia. De hecho, lo han catalogado como su primer lobista en el país desde 1991”, y que “…investigadores dijeron que es posible que Plata haga parte de los acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con Brasil. Pero no en Colombia”.



No obstante, hemos establecido que a la fecha no existen elementos de juicio para unas ni otras de dichas afirmaciones inexactas por parte nuestra, y en este orden de ideas nos retractamos y, en consecuencia, rectificamos nuestra publicación de la fecha mencionada en el sentido de que:



La mención de Carlos Plata como lobista en nuestro titular no es cierta, ni la referencia de ser el eslabón perdido, y estos calificativos han eludido su reconocimiento como profesional abogado reconocido como jurista especializado en patentes y propiedad intelectual a nivel nacional e internacional.



Carlos Plata no fue testigo clave de la supuesta reunión del 26 de mayo de 2014 en el apartamento del entonces candidato Santos, porque no tuvo participación en la misma.



Su participación en dichos hechos se limitó a transmitirle, sin ser el único en hacerlo, a los expresidentes Pastrana y Uribe revelaciones que fueron suministradas por terceros, relacionadas con una reunión en la casa del entonces aspirante a la reelección presidencial, supuestamente destinada al tema de los aportes para la campaña.



Carlos Plata no ha visitado Brasil desde hace más de 25 años y no ha tenido interlocución con fiscales de los Estados Unidos en temas relacionados con acuerdos atinentes a Odebrecht.



De hecho, no ha sido parte de ningún plan de colaboración porque fijó su posición sobre los directivos de Odebrecht desde hace más de 11 años, en carta radicada el 23 de septiembre del 2010 (consecutivo 31517).



La Fiscalía General de la Nación en diferentes oportunidades ha archivado las investigaciones en contra de Carlos Plata y en una de sus decisiones lo consideró víctima de denuncias y señalamientos realizados para afectar su buen nombre (Rad. 110016000101201800153 y 1100160000101800176).



Por medio de su fiscalía 91 especializada descartó la credibilidad de la alusión de Federico Gaviria a Carlos Plata en su matriz de colaboración tal como consta en el c.u.i 1100160000101800176 de archivo del proceso.



Carecemos en absoluto de evidencia en el sentido de que Carlos Plata haya sido “testigo clave o cómplice de sobornos de Odebrecht...”, ni que en este sentido haya hecho parte de acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con Brasil o con cualquier otro país, ni de que Odebrecht lo haya mencionado con evidencias en colaboración con la justicia, motivo que nos lleva a reiterar nuestra retractación y correspondiente rectificación.



EL TIEMPO