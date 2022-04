Compra de bienes raíces en Colombia, México y Ecuador, préstamos a socios y trabajadores, pagos de viajes personales y compra de vehículos de alta gama. Estas son algunas de las cosas que, según la condena conocida esta semana, Carlos Gustavo Palacino Antía, el ‘exzar’ de Saludcoop, pagó ilícitamente con dineros que debían destinarse al servicio de los afiliados de la que fue la EPS más grande del país.



Por esos hechos, un juez de Bogotá condenó a 10 años de cárcel al otrora poderoso directivo de la EPS y le ordenó además que entregue 296.000 millones de pesos al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esta es la primera condena contra Palacino, quien según las autoridades condujo a la liquidación de Saludcoop, dejando huecos tan grandes en la EPS que sus actuaciones se han considerado incluso como la génesis de la liquidación posterior de Cafesalud, que había nacido tras Saludcoop, y más recientemente de Medimás, de la que se anunció su liquidación a comienzos de marzo de este año.



Sin embargo, no es la primera vez que la justicia se pronuncia sobre las irregulares gestiones de Palacino, quien está libre. Fue capturado en una lujosa casa en La calera Cundinamarca en 2018 y recuperó la libertad en 2019 por vencimiento de términos.



Registros en la Procuraduría, la Contraloría y la Contaduría General muestran que desde 2012 hay fallos disciplinarios contra Palacino y su entorno en Saludcoop, desde 2013 fallos fiscales que ahora suman más de un billón de pesos, y que está reportado como deudor moroso del Estado ante tres entidades públicas.

Las deudas

Carlos Gustavo Palacino fue detenido y enviado a prisión (foto) en 2018, pero salió por vencimieno de términos. Foto: Archivo particular.

En el boletín de deudores morosos del Estado, que muestra a quienes tienen una obligación con una entidad pública cuya cuantía supera los cinco salarios mínimos mensuales y más de seis meses de mora, hay tres registros de Palacino.



Aunque el registro no especifica el valor de la deuda, de acuerdo con el boletín de deudores morosos del Estado, de la Contaduría, Palacino está reportado ante la Central de Inversiones del Estado por una deuda que tiene con la Superintendencia de la Economías Solidaria. También está reportado en este boletín porque tiene obligaciones de pago con la administración de Bogotá, así como una deuda con el municipio de Cota, Cundinamarca.



De otra parte, según el certificado de antecedentes de la Procuraduría, contra Palacino hay dos sanciones disciplinarias de esa entidad, que lo inhabilitó en 2012 por 10 años para ocupar cargos públicos, y en 2013, en otro proceso, por 18 años. En ambos casos las sanciones tienen que ver con los manejos irregulares de Palacino con los dineros de la salud en Saludcoop.



Además, en la Procuraduría también aparece una multa por 51’500.000 pesos impuesta en 2013 que, según el certificado de antecedentes disciplinarios, ya pagó por completo.



Pero lo que no ha pagado son los fallos fiscales en los que la Contraloría lo encontró responsable de la pérdida de recursos públicos por sus maniobras en Saludcoop. Según informó el órgano de control a EL TIEMPO, a Palacino se le abrieron 7 procesos de responsabilidad fiscal, todos están terminados: en cuatro se profirió un fallo con responsabilidad, dos se anularon y el último se archivó.



El primer fallo es de 2013 y es contra Palacino y 15 de los exdirectivos de Saludcoop, en el caso, la cuantía fue de 1,4 billones de pesos y entre sus argumentos el órgano de control indicó que desde 1998 se iniciaron las prácticas “que generan de manera continua e ininterrumpida, y bajo un mismo hilo conductor, el desvío a lo largo de los años de los recursos parafiscales”.



El segundo fallo es de octubre de 2018, por una cuantía total de 925’611.649, y es contra Palacino, así como otras EPS y sus representantes legales. Según el certificado de antecedentes fiscales, el valor que le corresponde al exdirectivo de Saludcoop es de 76’991.490 pesos.



En un tercer proceso, en marzo de 2019, Palacino y Saludcoop fueron sancionados por 25’699.791.700 pesos; y en diciembre de ese mismo año, la Contraloría sancionó de nuevo a Palacino y a Saludcoop EPS por una cuantía de 2’848,764,005.



Según informó el órgano de control, actualmente contra Palacino, Saludcoop y Cafesalud hay nueve procesos de cobro coactivo.



Aunque en ninguno, aseguró la entidad, se ha pagado el dinero producto de las sanciones, tres están en la etapa persuasiva del cobro coactivo. En otro proceso se indica que se están resolviendo excepciones contra el mandamiento de pago; en el proceso cuya sanción es de 1,4 billones de pesos se están “resolviendo los recursos de reposición presentados contra la resolución que resolvió las excepciones y ordenó seguir la ejecución”; en otro la etapa es “resolviendo los recursos de reposición presentados contra el auto que aprobó la liquidación del crédito”; y en tres procesos hay una “liquidación del crédito aprobada”, lo que, explicaron desde la entidad, significa que ya hay un valor definitivo para el pago, pero no que haya pagado.



De acuerdo con el abogado Hernán Gonzalo Jiménez, que representa a Palacino, apelarán la condena de 10 años impuesta esta semana por un juez, y frente a las deudas con la Contraloría, aseguró: “El que tiene que pagar es el Estado porque la entidad donde dicen que está la plata la cogió el Estado. El gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos intervino a Saludcoop y cogió todas las clínicas -y todo lo que se habla allí- y el dinero que aparentemente se perdió, y se lo entregó a unas personas”.



Añadió que todos los recursos estatales de los que acusan a Palacino por llevárselos “se invirtieron en clínicas. A él lo condenan por haber construido clínicas y hospitales en Colombia, en cambio de haber dejado la plata en los bancos. Y como estas se construyeron y el Estado las tomó, pues es el Estado el que tiene el dinero. Entonces, el gobierno que supuestamente tenía el dinero se lo entregó a varias personas que se lo llevaron”, concluyó.

¿Qué hacer para cobrar las deudas?

Para buena parte de la sociedad es increíble que a quien las autoridades señalan de ser un protagonista de la debacle de la que fue la EPS con más afiliados de Colombia no esté pagando sus deudas.



Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, dijo que “a los colombianos les queda claro que la paquidermia del Estado y sus órganos de vigilancia y control, así como de la justicia, hacen prácticamente imposible la protección y recuperación oportuna de los recursos públicos”.

Agregó que el Estado debe levantar hasta la última piedra para “rastrear a cualquier testaferro, familiar, empresa o fundación que se haya beneficiado de los recursos de Saludcoop, y recuperarlos”, y dijo que desde 2013 la Contraloría advirtió que las irregularidades en el manejo de recursos habían empezado en 1998, lo que evidencia que la intervención del Estado debe ser más oportuna.



Frente a lo que debe hacerse para cobrar, consideró: “la Contraloría debería decir a cuánto ascienden los activos de Palacino, para ver si realmente se va a recuperar algo significativo, o si estamos ante un esfuerzo inútil”.



Por último, indicó que el desfalco a Saludcoop no solo afectó las finanzas del Estado, “el problema no es solo cuánta plata desviaron Palacino y sus cómplices, sino cuánta gente murió o sufrió daños irreparables en sus vidas y salud por cuenta de la deficiente o nula prestación de servicios que se derivó de este caso de corrupción. Palacino debe repararlos a ellos también".



Por su lado, Sandra Morelli, excontralora general, consideró que Palacino lleva años sin pagar “por la sencilla razón de que no ha habido ninguna voluntad por parte de los organismos de control ni de la Superintendencia de Salud, que hizo todo lo posible para desembargar todos los bienes que mi administración había embargado para garantizar la reposición del recurso que se había apropiado indebidamente”.

Añadió que aunque los montos de los fallos fiscales son altos, eso no los hace imposibles de pagar. “Los activos que se habían comprado con recursos destinados al servicio de salud se identificaron y se embargaron: clínicas, IPS, campos de golf, inversiones en el exterior... Si se hace la gestión de cobro efectivo, ahí se recupera el dinero, embargar los activos, transferirlos al sistema de salud, liquidarlos o venderlos, y entregarle el dinero al sistema de salud es como la forma en la que se puede recuperar ese dinero”, expuso la exfuncionaria.



Y concluyó: “Suena mucho (la suma de más del billón) pero es que habían desviado muchos recursos de la salud que estaban identificados en las inversiones a las que fueron a parar. Esto no es indemnización, es la recuperación de un recurso perdido”.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de Justicia

*Con reportería de Valentina Herrera, de la Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO



