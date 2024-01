‘Te denigran’: salen a la luz nuevas denuncias contra Moreno de Caro y su universidad

Dentro del escándalo de acoso laboral que involucra a la Institución Universitaria de Colombia y a sus fundadores, entre ellos el exsenador Carlos Moreno de Caro, se conocieron dos nuevos testimonios de personas que denuncian irregularidades y malos tratos por parte de las directivas.



(Lea también: 'Lamentable': Mintrabajo da nuevos detalles de denuncia contra Carlos Moreno de Caro)

Uno de los afectados es Óscar Granados, exalumno de Universitaria de Colombia, quien manifiesta que presentó una denuncia formal contra la universidad ante el Ministerio de Educación para exponer el mal trato al personal que labora allí y hacia los mismos estudiantes.



Granados dice que en la universidad no existe un gobierno corporativo sino una organización dirigida por tres fundadores, quienes manejan la institución a su antojo. Asegura también que no existe un manual de procedimiento y que todo se maneja bajo el criterio de dichos fundadores.



Agrega además que existen cobros irregulares hacia los estudiantes por concepto de derechos de grado, los cuales, según Granados, ascienden a $1.350.000 por alumno. También cuenta que en algunos programas hay problemas de hacinamiento, ya que reciben hasta 105 personas por curso.



Granados expresa que al interior de la universidad se evidencia gran desorganización administrativa, así como un mal ambiente laboral, pues los directivos regañan e insultan constantemente a los empleados, a los docentes y hasta a los mismos estudiantes.



(Lea además: Se podrían suspender actividades en la IUC por denuncias contra Carlos Moreno de Caro)

‘Existe un odio constante hacia las mujeres’

Otra de las afectadas por el mal trato y acoso laboral es una extrabajadora de la Universitaria de Colombia, quien contó a Citynoticias las difíciles condiciones laborales que tuvo que enfrentar en la institución.



La víctima detalló que hay señalamientos ofensivos hacia la apariencia física de las personas: “Si algo no les gusta te devuelve a la casa. No trabajan con personas obesas o con sobrepeso, para ellos no son personas talentosas. Si tienes los dientes dañados, para ellos tampoco es presentable. Te denigran de todas las maneras posibles, hay un odio constante hacia las mujeres”, reveló la mujer.



De igual forma dice que las personas que laboran actualmente tienen miedo de denunciar por temor a perder el empleo o de ser suspendidas de sus labores.



(Lea además: 'Le pego para que hable': denuncian a exsenador Carlos Moreno de Caro por acoso | Video)



Por otra parte, la mujer cuenta que varias personas que ya no laboran en la institución viven con traumas y han sufrido ataques de pánico tras las experiencias de maltrato por parte de Moreno de Caro.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*

* Con información de Citynoticias