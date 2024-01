'Le pego para que hable': denuncian a exsenador Carlos Moreno de Caro por acoso | Video

"¡Sal de tu trabajo, te estoy suspendiendo porque quise!", "¡no hable conmigo, a usted no le importa nada!", son algunas de las frases que pronuncia el exsenador Carlos Moreno de Caro en videos con los cuales unas jóvenes lo denunciaron por acoso laboral. El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, se pronunció sobre las graves acusaciones tras un reportaje de Noticias Caracol.

(Más: ¿Cuáles son los 6 tipos de acoso laboral y qué hacer si es víctima de este?).

Las denunciantes primero acudieron a sus redes sociales para manifestarse en contra de Moreno, fundador de la Institución Universitaria de Colombia, para la cual trabajan.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Moreno de Caro. Foto: Archivo EL TIEMPO.

"Esta persona se presenta de manera irrespetuosa y grosera todos los días ante mis compañeros de trabajo y mi persona donde hace comentarios calificativos denigrantes a la mujer dónde hemos sufrido maltrato físico, verbal y psicológico", sentenció Sofía Guzmán en una publicación de Instagram.

A gritos, según los videos, el excongresista arremetía contra las trabajadoras: "¡Sal de tu trabajo, te estoy suspendiendo!".

(También: ¿Es víctima de acoso laboral? Aprenda cómo documentarlo y denunciarlo correctamente).

Otra de las jóvenes aseguró que los malos tratos venían de tiempo atrás y exhibió un video de Moreno impidiéndole la salida de la oficina a una de sus compañeras, quien, en medio de lágrimas, le clamaba: "Por favor, déjeme salir".

"Quiero hacer la denuncia pública y que, en caso dado de que algo llegue a pasar, hago responsable a esta persona", expresó Fernanda en un metraje de TikTok.

Facebook Twitter Linkedin

Denuncia contra el exsenador Carlos Moreno de Caro. Foto: TikTok

Ay, porque es de humanos enfermarse, pura mier***, yo aquí vengo a trabajar todos los hi*** días con pastillas y sin pastillas. FACEBOOK

TWITTER

En más videos, divulgados por Noticias Caracol, el también exconcejal de Bogotá se escuchaba intimidando a las mujeres: "Hable, hable, le dije. Le pego dos veces para que hable".

"Él se para y me grita que hable. Se para y me pega un puño y me dice 'si quiere le pego dos puños más'", expresó Leidy Tatiana Martínez para el noticiero de televisión.

Las denunciantes también exhibieron un audiovisual en el que Moreno criticaba que estuvieran enfermándose.

"Ay, porque es de humanos enfermarse, pura mier***, yo aquí vengo a trabajar todos los hi*** días con pastillas y sin pastillas. En otras palabras, el que se enferme con razón o sin razón se va de acá", decía el hombre.

(Más: ¿Qué hacer si es víctima de acoso laboral o 'bullying'? Así puede denunciarlo).

Ministerio de Trabajo se pronuncia sobre denuncias contra Carlos Moreno de Caro

Carlos Moreno de Caro incluso les aseguró a sus empleadas que no se hicieran "ilusiones" con el Ministerio de Trabajo, pues él, dijo, sabía cómo "manejar eso".

El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, aclaró que el señor "no tiene ninguna incidencia" en el ministerio tras la denuncia divulgada en Noticias Caracol.

"Cuentan con todas las garantías para que en el marco de las competencias que tenemos puedan ser escuchadas, orientadas y atendidas", anticipó y les solicitó a las mujeres contactarse con la cartera de Trabajo o con él para profundizar en las denuncias.

"Sin duda iniciaremos la investigación", concluyó.

(Más: Estos colombianos deben actualizar el RUT 2024; Dian explica quiénes y cómo se hace).

Puedo asegurarle a las trabajadoras que el señor Moreno de Caro no tiene ninguna incidencia en @MintrabajoCol y que cuentan con todas las garantías para que en el marco de las competencias que tenemos puedan ser escuchadas, orientadas y atendidas. Les pido a las trabajadoras que… https://t.co/SrznJmYPI0 — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) January 6, 2024

El excongresista Carlos Moreno de Caro no se ha pronunciado. Tampoco la Institución Universitaria de Colombia ha hecho comentarios al respecto.

También puede ver:

- Hallan enterrada a mujer en su casa en Pereira; había desaparecido el 31 de diciembre.

- Murió una familia colombiana en accidente en Los Ángeles, EE. UU.: niña quedó huérfana.

- Denuncian otro secuestro de familia colombiana en México: el último audio que enviaron.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS