'¡Usted no me grita!': aparece video de Carlos Moreno de Caro encarando a estudiante

Sumado a las denuncias por acoso laboral que llegaron al Ministerio de Trabajo, ahora el excongresista Carlos Moreno de Caro es señalado de gritar a un estudiante de la Institución Universitaria de Colombia, la cual fundó en 2010 cuando se alejó de la política.

Moreno de Caro, quien no se ha pronunciado sobre ninguna de las acusaciones, apareció en un nuevo video dentro de un salón de clases de la institución, como reveló el sistema informativo de Citytv.

A partir de la denuncia, el exsenador, de 77 años, ingresó al aula para reclamarle al estudiante por una supuesta deuda con su institución. Sin embargo, el episodio escaló a gritos e improperios que, incluso, requirieron la presencia de un guarda de seguridad.

—¡Ninguno de ustedes me debe dar permiso, es mi casa, para yo poder hablar!—se escucha decir a Moreno.

—Usted me está frenteando a mí, señor—replicó un joven.

—¡Usted no me grita! No me vas a gritar—expresó Moreno en repetidas ocasiones, al tiempo que movía sus manos para defenderse, sin importar que estaba frente a varios estudiantes.

Carlos Moreno de Caro en uno de los salones de la Institución Universitaria de Colombia.

Otro alumno denunció en Citytv que Isaac Moreno de Caro, hermano del excongresista, lo habría "humillado" en uno de los salones.

"Isaac Moreno de Caro me dijo que yo no podía estar en clase, porque no era estudiante de la Universitaria, que tenía que estar al día con mis deberes", expresó.

Además, afirmó que el hijo del señor Isaac "se había lanzado" a agredirlo.

¿Qué hará el Ministerio de Trabajo frente a las otras denuncias contra Carlos Moreno de Caro?

Carlos Moreno de Caro, exsenador.

El Ministerio de Trabajo investiga las denuncias que recibió en los últimos días contra Carlos Moreno de Caro y la Institución Universitaria de Colombia por parte de empleadas que aseguraron ser víctimas de acoso laboral.

En primer lugar, el Ministerio hará una visita de inspección a la institución. "Habrá que compulsar copias a la Fiscalía si encontramos méritos", dijo Edwin Palma, viceministro de Trabajo, en diálogo con EL TIEMPO.

Palma reveló que las denunciantes estarían recibiendo presiones para renunciar: "Les he señalado por qué no deberían renunciar y que cuentan con nuestro respaldo. Lamentable que una institución universitaria sea protagonista para mal de una conducta de este tipo".

Exsenador Carlos Moreno de Caro.

Las mujeres divulgaron videos para acusar al exsenador de gritarlas y referirse a ellas con términos desobligantes en las oficinas de la universidad.

"Hable, le dije. ¡Le pego dos veces para que hable!", se escucha decir a Moreno en uno de los metrajes.

También, las trabajadoras lo grabaron impidiéndole la salida de la oficina a una de sus compañeras, quien lloraba y clamaba que le permitiera tomar agua.

—¿Creen que se van a poner de ruana esto?—expresó.

—Déjela salir. Don Carlos, mire cómo la tiene—pidió una de las presentes.

—No hables conmigo, a usted no le importa nada. Sálganse de acá, váyanse para su puesto. ¡No me importa usted!—gritó.

En más audiovisuales, Moreno les recriminaba que estuviesen enfermas: "Tu máscara afecta la imagen de mi empresa".

Ay, porque es de humanos enfermarse, pura mier***, yo aquí vengo a trabajar todos los hi*** días con pastillas y sin pastillas. En otras palabras, el que se enferme con razón o sin razón se va de acá", advertía.

