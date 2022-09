Aunque para este viernes a las 8 a. m. se había citado una audiencia clave para definir la condena de Carlos Mattos, procesado por pagar sobornos a funcionarios judiciales para que tomaran decisiones en su favor, la diligencia tuvo que aplazarse una vez más por dos motivos, siendo el primero que el procesado se desmayó.



Aunque en la transmisión del encuentro se observaba la sala de audiencias de la cárcel en la que está preso en Barranquilla, un funcionario del Inpec tuvo que informarle a la juez que Mattos se había desmayado cuando lo estaban llevando a la sala, por lo que tuvo que ser trasladado al área médica.



El funcionario señaló que Mattos había tenido también una muy mal noche.



Frente a ello, la funcionaria judicial le preguntó a su abogado, Jesús Yepes, si Mattos renunciaba a su presencia en la diligencia, a lo que el defensor respondió que el hombre siempre había estado presto a estar en las audiencias pero que en ese momento estaba mal de salud.



La juez respondió que, siendo así, no había más opción que aplazar la audiencia, a la espera de la mejoría de Mattos.



El otro motivo del aplazamiento

Carlos Mattos en una audiencia virtual desde la cárcel de Cómbita. Foto: EL TIEMPO

No obstante, la misma también tuvo que ser aplazada por otro motivo, que es el mismo por el cual no se han podido hacer las tres últimas audiencias: falta una decisión de segunda instancia sobre la legalidad de la búsqueda selectiva en bases de datos que hizo la Fiscalía para determinar si Mattos incrementó injustificadamente su patrimonio.



Esa decisión es clave puesto que de esa verificacion de si Mattos incrementó o no su patrimonio de forma ilícita depende la condena.



Esto debido a que, aunque ya había sido condenado a 9 años de cárcel, en junio el Tribunal Superior de Bogotá anuló esa sentencia al considerar que para acceder a la rebaja de la pena por allanamiento, de la cual se benefició Mattos, la persona debe reintegrar por lo menos el 50 por ciento del valor equivalente al incremento patrimonial injustificado que habría obtenido producto de cometer un delito, y asegurar el recaudo del dinero remanente.



Así pues, el Tribunal ordenó a la Fiscalía investigar si como consecuencia de sus delitos, Mattos se enriqueció, y ordenó también que se le informe al empresario que "si no se aviene a lo previsto en el artículo 349 de la Ley 906/04, no tendrá derecho a rebaja de pena alguna".



Por ahora, la audiencia quedó aplazada para el próximo 4 de octubre, a la espera de la mejoría en la salud de Mattos y de la decisión de legalidad sobre las actuaciones de la Fiscalía para determinar si hubo o no enriquecimiento ilícito.

