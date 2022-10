Al término de una audiencia en la que se estudiaba la decisión del Tribunal de Bogotá de no avalar la aceptación de cargos del empresario Carlos Mattos por pagos a funcionarios judiciales para obtener una decisión favorable a sus intereses, el procesado se echó para atrás en la aceptación de los delitos imputado.



Dijo que el 21 de abril cuando le preguntaron si aceptaba cargos entendió que se refería a un preacudero firmado con el ente acusador.

"Luego con sorpresa y preplejidad escucho la cantidad de pena que se me asignó en la sentencia", dijo Mattos tras calificar como absurda la condena de 70 meses de prisión.

Foto: Contraloría

Añadió que ha cumplido con los compromisos firmados con la Fiscalía y que se le han violado sus derechos fundamentales. "No se me explicó que en la pena no se iba a tener en cuenta lo acordado con la Fiscalía", indico el procesado.



Dijo que se comprometió a dar una indemnización en dólares a la Fiscalía y la Rama Judicial y que cumplió con ese acuerdo.



"Acá estoy en prisión enfermo y lo único que he hecho es cumplir con lo acordado", indicó.



Y procedió a señalar "yo me retracto de la aceptación de los cargos, pienso todos los días que se me ha defraudado, que no se me ha cumplido por razones que desconozco".



Insistió con lágrimas en los ojos que aceptó sin conocer con claridad lo que estaba aceptando y que no fue asesorado adecuadamente.



"Estoy enfrentando algo inaudito (...) le pido que haya una nulidad de todo esto porque todo va contra la realidad y contra mis derechos", indicó.

