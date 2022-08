En un juicio disciplinario deberán responder tres guardias del Inpec y el exdirector de la cárcel La Picota, Wilmer José Valencia, luego de que la Procuraduría General les formuló cargos por las presuntas irregularidades en el cumplimiento de la orden de remisión médica de Carlos José Mattos Barrero, quien, como se reveló hace unos meses, usó salidas médicas para ir a su oficina en Bogotá y reunirse con varias personas.



Para el órgano de control, en esa remisión médica no se habría solicitado y coordinado el apoyo de la fuerza pública para el traslado del interno.



Según la investigación de la Procuraduría, al parecer por la actuación del exdirector de la cárcel la remisión médica no se hizo con la debida vigilancia y seguridad que se requería, lo que provocó que no regresara de inmediato a las instalaciones del penal.



Así mismo, el Ministerio Público señaló que Valencia posiblemente faltó a su deber de cumplir con diligencia e imparcialidad el servicio encomendado al no contemplar las medidas de seguridad necesarias para el traslado de Mattos, con lo que pudo impactar de manera directa el ejercicio de la labor que tenía como director de la cárcel.



Además, la Procuraduría indicó que “con su proceder omisivo se permitió un trato preferencial al señor Mattos Barrero”, lo que hizo que el preso "cuestionara" la autoridad penitenciaria, sin tener presente el trato igualitario que se le debe dar a todos los internos.



Provisionalmente la falta de Valencia fue calificada como grave a título de culpa gravísima, y la de los dragoneantes como gravísima a título de dolo.



El proceso pasó a los delegados de juzgamiento y los procesados podrán presentar argumentos de defensa y pruebas para desvirtuar los cargos.

