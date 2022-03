Tras el escándalo por numerosas salidas del polémico empresario Carlos Mattos de prisión, usando una camioneta del Inpec para ir a una oficina suya en el norte de Bogotá, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que su cartera tomó medidas y ordenó investigaciones por los hechos irregulares.



Según reveló Noticias Caracol, Mattos caminaba casi libremente por Bogotá, pese a que tiene una medida de aseguramiento intramural por el pago de sobornos a funcionarios judiciales.



Además, para sus salidas era trasladado en una camioneta del Inpec hasta una oficina en un edificio de su propiedad donde sostuvo varias reuniones.

Por estos hechos, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, manifestó que pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar "a los funcionarios del Inpec que dieron la orden para su salida del centro de reclusion y quienes estaban encargados de la vigilancia y custodia".



Tal como se había confirmado más temprano, Ruiz indicó que se desvinculó al director del Inpec, el general Mariano Botero; y al director de la cárcel La Picota, el coronel William Valencia, y se dio la orden de trasladar a Mattos a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, "donde estará con todas las medidas de seguridad para evitar nuevas situaciones irregulares".



Así mismo, el jefe de la cartera de Justicia indicó que se nombró un equipo de alto nivel, con funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y el ministerio, para hacer una intervención en La Picota.



"He impartido instrucciones precisamente al viceministro de Política Criminal para que esté al frente de las acciones en La Picota, porque no vamos a tolerar más hechos tan graves de corrupción como los que vienen ocurriendo en ese centro de reclusión", indicó Ruiz.



También manifestó que mientras se adelantan las investigaciones, se ordenó el traslado del personal de custodia de la penitenciaria La Picota "para evitar nuevos actos irregulares".



El ministro detalló igualmente que designó al coronel Joaquín Medrano, actual subdirector del Inpec, como director encargado de la institución.



"Desde el gobierno nacional y desde este ministerio no toleraremos ningún acto de corrupción en ninguna institución pública", concluyó Ruiz.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación anunció a través de sus redes sociales que se abrió una indagación preliminar contra funcionarios del Inpec y de la cárcel La Picota "para establecer responsabilidad en (el) caso (de la) salida (de la) cárcel sr. Carlos Mattos".



La entidad también informó que una comisión especial fue designada para ello y que ya está realizando el recaudo de material probatorio para avanzar en la investigación.

