En un documento de nueve páginas, revelado por EL TIEMPO, quedó plasmado el acuerdo entre la Fiscalía y el empresario Carlos Mattos, con el que se pondrá fin anticipado al proceso en su contra por un sonado caso de pago de sobornos a funcionarios judiciales para conseguir decisiones favorables a los intereses de su empresa.



Mattos tiene dos procesos penales en su contra por determinar el giro de dinero a despachos para lograr mantener la exclusividad de la distribución de los vehículos Hyundai en Colombia ante la decisión de la casa matriz de esa marca de entregar los derechos a otra persona.



Dos jueces y una decena de personas entre particulares y funcionarios judiciales terminaron enredados en las maniobras ilegales y de ellos solo dos están en juicio y los demás ya han sido condenados, mientras que el empresario le hacía el quite a la justicia colombiana permaneciendo en España, en donde interpuso todo tipo de recursos para no ser extraditado.



La solicitud de extradición se inició en 2018 y finalmente se hizo efectiva en noviembre del año pasado. Desde su llegada al país, Mattos, quien se había declarado inocente de esos hechos, fortaleció su equipo de defensa para llegar a una salida negociada. Según lo acordado, que en todo caso tendrá que ser avalado por jueces, entregará dos millones de dólares que irán uno para la Fiscalía y uno a la Rama Judicial, acreditada como víctima en el caso.



Tendrá que aceptar responsabilidad en los hechos investigados y será condenado a una pena de cárcel de 32 meses por un proceso y a 56 por el otro. Además, tendrá que pagar una multa de más de 30 millones de pesos. Esas dos penas de cárcel legalmente no se suman y un juez debe estudiar la acumulación de las condenas con lo que podría tener una sentencia final de cerca de siete años de cárcel.



Además, Mattos tendrá que pedir excusas públicas, comprometerse a no volver a delinquir y rendir interrogatorio ante la Fiscalía en el que detalle su participación en los hechos y las personas que estuvieron involucradas en los delitos por los que fue procesado y declarar contra ellas si es llamado como testigo.



Aunque el caso de Mattos generó controversia, es inédita la suma de dinero que se comprometió a entregar y fuentes oficiales señalaron que ese tipo de negociaciones hacen parte de las salidas para terminación anticipada de procesos establecidas en el sistema penal, que entró en vigencia en 2005 y que está influido por la justicia premial de Estados Unidos.

Las críticas

El exvicefiscal general Francisco Sintura afirmó que en el sistema acusatorio la Fiscalía está llamada a promover acuerdos o a convenirlos cuando tiene algunas debilidades probatorias. “Pero cuando la prueba de cargo es contundente y nueve condenas así parecen demostrarlo y, se trata de casos de corrupción judicial, no tiene por qué acordar beneficios y rebajas como si fuera una obligación. Debe valorar el real beneficio que significa para la administración de justicia y para la sociedad hacerlo”, señaló.



El exsecretario de transparencia y actual director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, cuestionó que mientras que a Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, la condenaron a 5 años de cárcel por los daños ocasionados al sistema TransMilenio, “al corruptor de jueces, fantoche y archimillonario Carlos Mattos le dan un preacuerdo barato para una persona de su poder económico. Esto es muy grave. Mattos no corrompió a un funcionario cualquiera. ¡Corrompió a un juez!”.



Este no es el único caso que ha generado controversia en el país. En enero de 2013, un juzgado avaló el preacuerdo firmado de Juan Carlos Varela Bellini, quien protagonizó, en estado de embriaguez, un accidente de tránsito el 7 de junio del 2012 en el que murieron tres motociclistas.



La Fiscalía señaló que Varela se comprometió al pago de casi 1.200 millones de pesos a las familias de las víctimas, a crear una fundación y a dictar conferencias sobre el riesgo mortal de mezclar alcohol con la gasolina. Aceptó su responsabilidad en los hechos y fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión.

En la lista de personas que han logrado negociaciones también aparece el exsenador Otto Bula, vinculado al escándalo de sobornos de Odebrecht, quien aceptó cargos y fue condenado a 66 meses de cárcel y se comprometió a dar 6.600 millones de pesos, mediante la entrega de una finca y dos pagarés. Hoy tiene casa por cárcel y está a punto de lograr su libertad.



El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago señaló que la persona no paga por el beneficio y que ese dinero hace parte de la reparación a la víctima o afectado, que es un elemento clave de la administración de justicia.



Dijo que los preacuerdos no son sinónimo de impunidad porque quien los firma debe aceptar los cargos, la responsabilidad en los hechos investigados y pagar una condena. Igualmente, señaló que la víctima tiene voz frente a ese tipo de negociaciones y que, de fondo, quien decide su legalidad es un juez. De hecho, indicó que hay jurisprudencia de la Corte Suprema que condiciona los acuerdos a que se repare a la víctima o se entregue el dinero que se habría obtenido con actividades ilegales.

