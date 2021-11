Carlos Mattos irá a La Modelo, juez legalizó su captura e impuso la medida

Tras su arribo a Colombia en la noche del miércoles, el empresario Carlos Mattos, extraditado desde España para que responda en el llamado caso Hyundai, fue llevado a la sede de la Dijín e Interpol de la Policía, en la calle 26 de Bogotá, y desde allí atendió la diligencia judicial de legalización de captura.



El empresario es señalado como determinador del pago de coimas a funcionarios judiciales para favorecer con decisiones a su empresa en medio de un pleito por la representación en Colombia de la marca de carros Hyundai.



En la diligencia judicial, que se extendió hasta las 2 de la madrugada de este jueves, el juez determinó que a Mattos se le respetaron sus derechos durante su detención, por lo que legalizó su captura.



El funcionario judicial, además, accedió a la petición de la Fiscalía de imponerle al hombre una medida de aseguramiento intramural, por lo que decidió enviarlo a la cárcel La Modelo, de Bogotá, aunque aún no ha sido trasladado a esta penitenciaría.



El togado, en su decisión, también pidió que en Colombia se respeten los derechos de Mattos y que se le garantice atención médica por los problemas de salud que argumentó la defensa en la diligencia; incluso pidió que se definiera, según los dictámenes de Medicina Legal, si el director de La Modelo viabilizaba su traslado a un hospital.



Según se conoció, Mattos se desmayó tras conocer la decisión del juez y fue atendido en la sede de la Dijín.



En medio de la audiencia, la defensa del empresario había argumentado que Mattos no estaba en capacidades de entender lo que pasaba en la misma y que la Policía se comunicó con él sin la presencia de su abogado. Además, dijo que a Mattos no se le leyeron los derechos a tiempo, pues esto se hizo cuando llegó a Colombia y solo se le permitió hacer su llamada cuando aterrizó al país, pese a que él llevaba varias horas capturado por la Policía tras su entrega en España.



Así mismo, el abogado defensor insistió en que su cliente presenta un delicado cuadro de salud por una condición psiquiátrica, y anunció que este jueves pedirá una nueva audiencia ante otro juez.

