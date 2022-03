Ante un juez de Bogotá la Fiscalía presentó las razones por las que se retiró el preacuerdo con el empresario Carlos Mattos.



El ente acusador cuestionó una reunión de Iván Cancino, exabogado de Mattos, con el periodista Gonzalo Guillén, quien se ha presentado pero no ha sido reconocido como víctima en el proceso.

La Fiscalía indicó que en la reunión Cancino hace mención a 900.000 dólares y que después de la entrega del dinero a Alejandro Sánchez, otro de los abogados de Mattos, fue que se viabilizó el preacuerdo.



Igualmente sostuvo el delegado del ente acusador que Cancino señala en la conversación que nunca su cliente mencionó que iba a declarar contra Guillen por supuestos pagos que le hizo Mattos para desprestigiar a los fiscales del caso.



Cuestionó la Fiscalía que desde 2019 ya el mismo Cancino había anunciado que Mattos podía, como parte de su preacuerdo, declarar contra un periodista.

"Es inadmisible que una de las partes genere los argumentos que se hicieron ante el señor Gonzalo Guillén", dijo la Fiscalía.



Y añadió que la actitud generó vicios en la negociación al dejar entrever en la conversación la posibilidad de presiones a Mattos para que declarara falsamente contra Guillén.



A la audiencia se presentó Mattos con su nuevo abogado Omar Juan Carlos Suárez Acevedo.



El fiscal del caso indicó que la insinuación de que se hubieran dado pagos a funcionarios en medio del examen del preacuerdo debe ser investigada y que se tendrá que dar explicaciones a los fiscales que participaron, los abogados y el mismo Mattos.



"La Fiscalía no buscó ese preacuerdo", indicó el representante del ente acusador tras señalar que tiene las evidencias para lograr la condena de Mattos.



Y a continuación pidió que se cite a la audiencia preparatoria de juicio para avanzar en el proceso.



En la audiencia intervino el abogado Francisco Bernate, quien aclaró que no participó en la negociación de los preacuerdos y pidió que se avance de una vez en la preparatoria y no se accedan a aplazamientos, ante el riesgo de que el caso pueda prescribir en el mes de octubre.

