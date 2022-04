Este miércoles, durante una audiencia preparatoria en uno de los procesos contra el cuestionado empresario Carlos Mattos, su defensa le dijo al juez que el hombre está considerando aceptar los cargos imputados por la Fiscalía.



El abogado añadió que justamente estaba viajando a la cárcel de Cómbita, Boyacá, en donde está recluido su defendido, para ultimar los detalles de cómo sería esa aceptación, y pidió que se suspendiera la audiencia hasta que pudiera tener esa reunión.



Ante esa petición, el togado advirtió que la aceptación de cargos puede hacerse en cualquier momento en la audiencia preparatoria e indicó que continuarían con la misma y que, al final, Mattos podría decir si acepta o no los cargos. Con esa decisión estuvo de acuerdo la Procuraduría.



No obstante, el abogado defensor indicó que no estaban preparados para seguir con la diligencia de este miércoles, por lo que el juez tuvo que suspender la audiencia y citar la continuación para el 21 de abril, advirtiendo que no aceptará más dilaciones y que si ese día la defensa no está lista para seguir el proceso, le compulsará copias disciplinarias.

Es de recordar que este jueves Carlos Mattos está citado en otra audiencia en el otro juzgado donde se adelanta un segundo proceso en su contra.



En ese expediente el juez del caso ya advirtió que no aceptará más dilaciones por lo cual, si realmente Mattos quiere aceptar los cargos para obtener una rebaja de pena, tendría que hacerlo saber este jueves.

