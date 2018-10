Carlos Mattos dice que se presentó ‘voluntariamente’ a la Interpol

El empresario colombiano Carlos Mattos se pronunció este lunes en su cuenta de Twitter sobre la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra, en un caso de presunto pago de sobornos a funcionarios judiciales y particulares.

En el mensaje Mattos indica que ya se “presentó a la Interpol voluntariamente por si tienen algún requerimiento”. Esto después de que en la semana pasada un juez ordenara la captura del empresario y la Fiscalía lo pidiera en extradición.



“Me encuentro en España, país del que soy ciudadano, trabajando en mi defensa con mis abogados para demostrar mi inocencia y que todo esto ha sido una persecución orquestada por gente muy poderosa. Ya me presenté a la Interpol voluntariamente por si tienen algún requerimiento”, publicó.

El expresidente de Hyundai en Colombia se encuentra en España y fue declarado la semana pasada en contumacia (como reo ausente). La Fiscalía le imputó los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático y cohecho.



El caso hace referencia a una investigación por, al parecer, buscar corromper la rama judicial para beneficiarse en el millonario litigio por la representación de Hyundai en el país.

El juez, en una de las audiencias, precisó que Mattos representa un peligro para la justicia. "No es gratuito decir que sólo representa un peligro para la sociedad, sino que también se ha visto envuelto en unos hechos de obstrucción y burla a la justicia, es una persona que no le teme a nada", dijo.



Así mismo, indicaron que el empresario, “valiéndose del poder económico y de la influencia que le da ese poder económico, pone trampas, no respeta los límites ni los valores de la sociedad para llevarse por delante todo un ordenamiento jurídico y así tener seguridad".

