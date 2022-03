Este miércoles se conoció un nuevo escándalo que involucra al polémico empresario Carlos Mattos, quien en noviembre fue extraditado a Colombia para responder por corrupción judicial en el sonado caso Hyundai.



Se trata de una denuncia publicada por la unidad investigativa de Noticias Caracol, que documentó varias salidas del empresario de la cárcel La Picota, en donde espera una condena, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, por haber sobornado a funcionarios judiciales para que lo favorecieran con decisiones en el pleito por la representación de la marca Hyundai en Colombia.



De acuerdo con el noticiero, Mattos, quien tiene una medida de aseguramiento en prisión, no solo habría salido en repetidas oportunidades de la cárcel sino que lo hizo en una camioneta del Inpec, instituto a cargo de custodiarlo en prisión.



En el seguimiento hecho por los periodistas se ve que Mattos sale de prisión hasta una oficina en el norte Bogotá, en donde se ha reunido con varias personas, entre esas su abogado, Iván Cancino, así como otra abogada.



La nota televisiva registra como durante una salida de Mattos, "con chóferes" del Inpec, estuvo casi toda la tarde despachando desde la que sería su oficina privada, en un edificio que es de su propiedad.



Hasta esa oficina llegó el abogado Cancino, otra abogada de su oficina, así como un hombre no identificado aún que salió en varias oportunidades del sitio, en algunas de ellas, llevando unos papeles en la mano.



A los que estaban reunidos allí, entre esos Mattos quien tenía que estar en prisión por orden de un juez, se les dieron cerca de las 5 de la tarde, pero antes de regresar a La Picota, tuvieron tiempo hasta de recibir un domicilio de comida, según denunció el noticiero.



Cuatro días antes de esa salida, el noticiero registró cómo Mattos salió de la cárcel en la misma camioneta del Inpec con una excusa médica, y aunque en comienzo fue a una clínica, lo cual no es irregular, desde allí salió después en la misma camioneta hasta su oficina en el norte de Bogotá.



De acuerdo con Noticias Caracol, el presidente Iván Duque Márquez ya dio la orden de destituir tanto al director general del Inpec como al director de la cárcel La Picota.



Sin embargo, aunque este medio ha intentado comunicarse con el Inpec, por el momento el instituto no ha confirmado esta información.



De otro lado, según el noticiero, ya se habría ordenado el traslado de Mattos a otra cárcel de máxima seguridad fuera de Bogotá.

