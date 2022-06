Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá anuló la primera condena de 9 años de cárcel contra Carlos Mattos por sobornos a funcionarios judiciales, este viernes se había citado en el juzgado 30 penal de conocimiento de Bogotá una audiencia para definir qué pasará con su sentencia.



Sin embargo, la diligencia fue aplazada para el 24 de junio a las 10 a. m. porque Mattos está enfermo y no podía asistir, dijo su defensa, que añadió que interpusieron una tutela ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión del tribunal de anular el fallo.



El Tribunal de Bogotá no anuló el fallo por considerar que no había motivos para su condena sino porque, dijo, las leyes establecen que para acceder a la rebaja de la pena por allanamiento, de la cual se benefició Mattos, la persona debe reintegrar por lo menos el 50 por ciento del valor equivalente al incremento patrimonial injustificado que habría obtenido producto de cometer un delito, y asegurar el recaudo del dinero remanente.



Bajo ese argumento, la corporación anuló lo actuado desde la audiencia del 7 de abril de 2022, cuando Mattos manifestó su aceptación de cargos, para que con base en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) se establezca si él obtuvo un incremento patrimonial como consecuencia de los delitos, y para que se le informe al empresario que "si no se aviene a lo previsto en el artículo 349 de la Ley 906/04, no tendrá derecho a rebaja de pena alguna".



Ese fallo le ordenó a la Fiscalía realizar los actos investigativos pertinentes para establecer si el procesado obtuvo o no un incremento en su patrimonio como consecuencia de sus delitos.



En la audiencia de este viernes, el abogado de Mattos pidió el aplazamiento por la condición de salud de su defendido y porque se interpuso la tutela, "se está solicitando que dicho auto sea declarado nulo, solicito al despacho que se permita el aplazamiento hasta que la Corte emita concepto sobre el mismo para poder tener las garantías procesales", dijo el defensor.



Ni la Procuraduría, ni la Fiscalía ni las víctimsa se opusieron a aplazar la diligencia por el tema de salud de Mattos y por la tutela.



Al respecto, el juzgado indicó que no había sido notificado de ninguna medida cautelar que en virtud de esa tutela impidiera seguir con la diligencia, pero consideró razonable esperar a la decisión y además resaltó que el tema de salud de Mattos era suficiente para la suspensión.



No obstante, recalcó que el fallo del Tribunal debe cumplirse, por lo que dijo que espera que en este tiempo la Fiscalía procure las acciones investigativas que ordenó la corporación.



De otra parte, en esta diligencia la Rama Judicial, que fue reconocida como víctima en el proceso, solicitó su desvinculación en la medida en que considera que con la reparación económica de un millón de dólares que Mattos ya le pagó estaba cumplido su interés jurídico. Al respecto el juzgado dijo que no se puede forzar a dicha entidad a participar en contra de su voluntad.

