El empresario Carlos Mattos, procesado por el soborno a dos jueces dentro del escándalo de la Hyundai Colombia, acudió a organismos internacionales para denunciar presuntas irregularidades de las autoridades nacionales, y exponer las condiciones de salud en las que se encuentra.



Lo hizo a través de la firma del abogado Víctor Mosquera, la cual hizo saber en la mañana de este lunes que ya se presentaron tres acciones para defender a Mattos, dos ante Naciones Unidas y otra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



En lo que respecta a Naciones Unidas, un pedido fue dirigido al Grupo de trabajo de la ONU contra la detención arbitraria, y otro fue enviado al Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud.



Y es que según la defensa de Mattos hay una "evidente desmejora" en su salud, cosa que según ellos pone en riesgo la integridad del detenido. De hecho, en la última audiencia en su contra, realizada el 23 de septiembre, se desmayó, por lo que la diligencia tuvo que ser aplazada.



Para la firma de abogados, esta situación va en contravía de lo acordado con el Tribunal Suprema Español, el cual avaló que Mattos regresara a Colombia siempre y cuando se le respetaran sus derechos.



Otro de los motivos para recurrir a instancias internacionales es que según la defensa, la Fiscalía hizo auto incriminarse a Mattos y que cumpliera con todos los puntos del preacuerdo al que había llegado con el ente acusador. No obstante, ese documento fue retirado, lo que "ocasionó que el señor Mattos quedara ante la opinión pública como culpable, por lo que tuvo que allanarse a los cargos".



Asímismo, en el comunicado que la firma compartió este lunes, se argumenta que el Tribunal Superior de Bogotá "pretende que se mantenga el allanamiento efectuado por el señor Mattos, pero que se le indague por nuevos hechos que no hacían parte ni de la imputacuón ni de la acusación, violando así el principio internacional de la No Reformatio In Pejus".



El caso Mattos por el soborno a dos jueces tendrá esta semana, desde el martes a las 8:00 de la mañana, varias diligencias de verificación de allanamiento. Este proceso tiene por resolver, en segunda instancia, la legalidad de la búsqueda selectiva en bases de datos que hizo el ente acusador, para de esa forma determinar si el detenido en Barranquilla incrementó injustificadamente su patrimonio.



