Alfonso Arenas, abogado de Carlos Mattos, indicó que las condiciones de reclusión en las que se encuentra actualmente su defendido no son las adecuadas para su actual estado de salud.



(Lea además: Emilio Tapia fue imputado por la Fiscalía por corrupción en Emcali)

(También lea: Mujer que denunció acoso sexual en baño de Montería llevó el caso a la Fiscalía)



El penalista se pronunció parta desmentir que una serie de elementos como celulares, sim card y botellas de licor hallados en el pabellón ERE de la cárcel El Bosque, de Barranquilla, pertenezcan a Mattos.



“El estado colombiano está incumpliendo con las obligaciones adquiridas ante el estado español al momento de autorizarse su extradición”, denunció.



La semana pasada, tras una inspección llevada a cabo en el pabellón ERE del centro carcelario fueron hallados teléfonos celulares y otros elementos personales, pero en la respectiva acta oficial quedó registrado que dichos artículos pertenecían a un abogado que estaba de visita y al familiar de otro interno, también de visita y no a Mattos, añadió el abogado Arenas.



(No deje de leer: Caso Uribe: aparece figura del exministro Andrés Felipe Arias en la audiencia)



La queja sobre las condiciones carcelarias del recluso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, porque, según el jurista, se estarían vulnerando los compromisos y condiciones que Colombia suscribió con el Gobierno de España el día que extraditaron a Mattos a Colombia, teniendo en cuenta que las condiciones médicas del interno son especiales.



(Le recomendamos leer: Presos de La Picota denuncian que no tenían papel higiénico ni agua)



“Mi cliente permanece en una pequeña celda de dos por dos, igual a las demás del mismo pabellón, sin gozar de ningún tipo de privilegio, igual a los demás internos con los que comparte el pabellón”, explicó Arenas.



El penalista agregó que su defendido “reitera su disposición a colaborar con las autoridades en este y en cualquier otro tema que sea requerido por las autoridades carcelarias”.



ELTIEMPO.COM