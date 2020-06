Mindefensa no descarta más salidas de oficiales del Ejército

En manos de las autoridades queda la suerte de altos oficiales que han salido de las Fuerzas Militares recientemente en medio de graves señalamientos sobre presuntas irregularidades que se han hecho contra el Ejército.

(Le recomendamos leer: Defensa de Atehortúa dice que caso en su contra es por pugna de poder)

Así lo manifestó el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, quien se refirió a la salida de al menos cinco generales del Ejército, algunos de ellos que han pedido la baja y otros que han sido llamados a calificar servicios por la facultad discrecional.



“Todo lo que tenga que ver con posibles, eventuales violaciones de la ley, queda en manos de las autoridades competentes para que estas investiguen y tomen las decisiones que correspondan en materia disciplinaria o materia penal”, dijo el jefe de la cartera de Defensa en entrevista con Yamid Amat.

Hablar de si hay hechos que vinculen todos los casos no es apropiado desde el punto de vista legal y de las garantías FACEBOOK

TWITTER

El funcionario dijo que los altos oficiales gozan de la presunción de inocencia y tienen derecho al debido proceso “y hablar de si hay hechos que vinculen todos los casos no es apropiado desde el punto de vista legal y de las garantías”.



Añadió que desde el año pasado se puso en marcha un proceso interno, que sigue vigente, para fortalecer la inteligencia y contra inteligencia y llegar al fondo de las denuncias que se han venido conociendo.



(Le sugerimos: 'Me retiraron por perder una pierna, no por espionaje')

“El país tiene derecho a conocer la verdad y el gobierno está poniendo todo de sí en materia de cooperación con las autoridades correspondientes y en materia de acciones propias que tiene en materia administrativa”, dijo el funcionario.

Trujillo no descartó más salida de oficiales y dijo que en la medida en que se cumpla con los parámetros para tomar decisiones administrativas, como el retiro de oficiales, estas se seguirán adoptando. Igualmente, señaló que la cúpula de las Fuerzas Militares está comprometida con los cambios que se han venido adelantando.



Incluso, fuentes oficiales confirmaron que otros ocho oficiales saldrían en los próximos días por cuenta de las decisiones que viene adelantando el Ministerio de Defensa.

Las decisiones administrativas se han tomado porque se dieron las circunstancias para adoptarlas FACEBOOK

TWITTER

El funcionario indicó que el gobierno está atento a las decisiones que adopten la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.



“Las decisiones administrativas se han tomado porque se dieron las circunstancias para adoptarlas”, indicó Trujillo tras señalar que hay una operación ‘verdad’ para que se llegue al fondo de las denuncias y “se individualicen las responsabilidades. Estos hechos (las irregularidades) no corresponden a una política institucional”.

(Le puede interesar: Corte abre indagación preliminar contra Uribe por perfilamientos)

También se conoció que el general Jorge Arturo Salgado pidió la baja. Hasta el año pasado, Salgado era inspector general del Ejército y fue nombrado como agregado militar en Chile.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com