Nuevo ministro de defensa anuncia ofensiva contra delito común

El nuevo ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo fijó este sábado sus prioridades al frente de esa cartera en la que reemplaza al exministro Guillermo Botero.

"Asumo esta misión que Dios y usted me encomiendan como el gran reto de mi vida. Juro ante cada colombiano que me comprometo a trabajar sin descanso por la seguridad de todos ustedes", dijo el funcionario en el discurso en el que asumió el cargo.



Añadió que las sociedades han cambiado y que los gobernantes deben responder a las necesidades de los ciudadanos.



"Uno de esos sueños básicos, elementales del ciudadano de hoy, es poder vivir seguro. Ir seguro al trabajo. Al estudio. Ir seguro a los lugares de esparcimiento. Que no le roben la bicicleta, que no le roben el carro o el celular. ¡Como Estado tenemos que garantizar estos mínimos para el ciudadano de a pie!", dijo el funcionario.



Y añadió que así como cambian las amenazas y los delincuentes se reinventan, la autoridad tiene que acudir a las mejores tecnologías para proteger a los ciudadanos.



"Mano dura contra los delincuentes, contra el crimen organizado, contra toda clase de estructura criminal. Todo el peso de la ley para el que viole la ley. Una de mis prioridades, tal como lo ha señalado el Presidente Iván Duque, será la seguridad ciudadana", afirmó.



El funcionario dijo que hoy el solo hecho de denunciar es difícil para los ciudadanos y que pondrá en marcha estrategias para facilitar el acceso a las autoridades.



"La denuncia tiene que ser eficaz y la respuesta de la autoridad inmediata. El delincuente tiene que recibir el castigo severo de la ley y de la sociedad. El Centro de Acción Solidaria Anticriminal (CASA), será un instrumento extraordinario para denunciar. Que el ciudadano se conecte con CASA para hacer la denuncia", indicó.



Sobre el tema de las drogas el funcionario sostuvo que se deben atacar todos los eslabones de la cadena de las drogas ilícitas.



"Vamos a atacar con inteligencia a estas estructuras criminales. Vamos a incorporar la mejor tecnología a esta estrategia. Tenemos identificados a los responsables de estas estructuras. Vamos a cortar sus pretensiones de control territorial, los vamos a combatir donde estén", señaló.



Igualmente, dijo que esa política estará acompañada con planes contra el lavado de activos y la sustitución de los cultivos ilegales.



Trujillo dijo que respalda a las Fuerzas Militares y de Policía y pidió a la ciudadanía acompañar a los uniformados.



"Pero también tengo que decirles que voy a ser exigente, que tenemos que ser más eficaces en el cumplimiento de la misión constitucional. Estoy atento a escuchar sus necesidades para mejorar las cosas, pero tenemos que ser rigurosos en la lucha contra la corrupción. Este tema no es nuevo para mí, como canciller estaba impulsando la Corte Internacional contra la Corrupción", precisó tras señalar que "ni un solo peso del presupuesto de la Fuerza Pública puede ser saqueado".



Redacción Justicia

@JusticiaET