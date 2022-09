Tras haberse posesionado como nuevo contralor general y superado un reciente covid-19, Carlos Hernán Rodríguez habló con EL TIEMPO sobre lo que espera en la entidad, su elección, y cómo será su relación con el gobierno, entre otras cosas.



Rodríguez comentó en primer lugar que trabajará con independencia y transparencia para conservar o ganar la confianza de la ciudadanía en la entidad.

Además, contó que él no pensaba que fuera a ser elegido como contralor pues, aunque sacó el mejor puntaje en la prueba, al comienzo no había sido preseleccionado en el listado de 10 aspirantes sobre los cuales votó finamente el Congreso. Pero en las últimas semanas antes de la votación, el apoyo en el Legislativo se fue volcando hasta convertirlo en favorito y ganador.



"Yo no pensé que fuera a llegar a ganar la Contraloría, excepto mi señora y mis hijos que sí tenían una fe inquebrantable el tema, y mi madre, pues yo la verdad no lo veía tan posible y viable; ya faltando de pronto unos 8 días vi como las condiciones de pronto mucho más favorables (...) los respaldos que recibí fueron el último día prácticamente, frente al tema de la elección", recordó.

Tras la votación de los Senadores y Representantes a la Cámara en una sesión de Congreso en Pleno, Carlos Hernan Rodriguez fue elegido como el nuevo Contralor General de Colombia. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Y añadió frente a los apoyos que lo llevaron a la elección: "Yo creo que uno puede trabajar con determinados amigos, pero determinados amigos que reúnen unas condiciones".



Del mismo modo señaló que el país debe tener un contralor que "ponga la cara" ante las situaciones y que se deben privilegiar los concursos de méritos para suplir cargos. Al respecto dijo que en la Contraloría General hay más de 2.000 cargos provisionales que deben estarse renovando cada ciertos meses y que es partidario de que, a partir del otro año, esos puestos se saquen a concurso público de méritos para llenarlos de forma permanente.



Además respondió a señalamientos que en su momento se hicieron sobre una cercanía con el presidente Gustavo Petro: "Jamás durante el proceso de la elección tuve contacto con el presidente, hablé con él el día que me posesioné", indicó.



Añadió que ese día Petro le dijo "actúe con total autonomía y con total independencia y lo que usted vea del gobierno, pues le pido el favor que me colabore y me ayude para que estos temas salgan adelante".



Sobre eso Rodríguez también dejó clara su posición: "Como la mayoría de colombianos, yo sí deseo que a este gobierno le vaya bien, eso no significa que la Contraloría sea un apéndice, pero la Contraloría no va a ser un instrumento para presionar o para chantajear al gobierno, no va a ser un obstáculo para que el gobierno pueda ejecutar su acción; si eventualmente el gobierno se equivoca, vamos a proceder con toda contundencia. (...) pero yo ni me voy a prestar para obstaculizar la acción de gobierno, ni me voy a prestar para que en este país se aniquile a la oposición".

