Luego de que el Consejo de Estado anuló su elección como contralor general, Carlos Hernán Rodríguez dijo este martes que acata la decisión y que presentó un recurso que busca aclarar la sentencia, no para revocarla, sino para que se precise en qué momento del proceso de elección empezaron las fallas.



Rodríguez indicó que la sentencia cuestiona el procedimiento en el Congreso, en donde fue elegido, pero no la convocatoria pública previa realizada por una universidad, por lo que dijo que no se han cuestionado sus calidades para ocupar el cargo.

De hecho, destacó que en su fallo el Consejo de Estado no hizo cuestionamientos al proceso previo a la elección.



“Si el Congreso se extralimitó, yo no tengo nada que ver en eso. Yo obré de buena fe y hoy resulto vulnerado en mis derechos por sujetarme a la normatividad. Lo que me está pasando a mí es injusto”, dijo.

El Contralor insistió en que él no tiene “nada que ver” en cómo adecuó el Congreso la lista de elegibles para el cargo luego de varias decisiones judiciales, por lo que aseguró: “No puedo aceptar que se coloque en tela de juicio mi honestidad”.

Presidente Gustavo Petro con el presidente del Consejo de Estado Foto: Consejo de Estado

Sobre si volvería o no a participar en el proceso para ser contralor, Rodríguez dijo en rueda de prensa que se trata de un debate jurídico: “Ahora no definiría si me vuelvo a presentar, no sé, estoy peleando el derecho a que se me respete un derecho adquirido frente a una elección”.



En todo caso, el funcionario dijo que si no se concede la aclaración, consideraría interponer una tutela contra la decisión del Consejo de Estado que lo sacó de su cargo.



En la noche del martes, en entrevista con Yamid Amat transmitida por el NotiCentro 1 CM&, el funcionario dio más detalles de los caminos que seguiría.



Rodríguez dijo que si como respuesta a su aclaración el Consejo de Estado determina que el proceso se anula solo en la etapa de la elección en el Congreso, lo que tendría que pasar es que el Legislativo vuelva a hacer la votación de la lista de personas ya seleccionadas y que avanzaron satisfactoriamente en todo el proceso.



Recordó que su nombre aparece en la segunda y la tercera lista de elegibles, por lo que en todo caso él podría participar nuevamente en esa votación y volver a ser elegido en el cargo.



En caso contrario, dijo el funcionario, si el alto tribunal responde que en todo el proceso hubo irregularidades y que se debe abrir una nueva convocatoria, no se presentará de nuevo para participar en ese escenario.

Indicó que frente a esa situación acudirá ante la justicia para pedir la protección de sus derechos afectados, por lo que consideró factores externos que no comprometen su integridad ni sus calidades profesionales y éticas para ocupar el cargo.

Carlos Hernán Rodríguez (centro), al momento de su elección como nuevo Contralor General. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Rodríguez señaló que la respuesta del Consejo de Estado a su aclaración tomará solo unos días y que una vez esta sea notificada dejará el cargo y emprenderá las acciones a seguir.



“Esta aclaración no busca que yo me quede en el cargo. Cuando esté en firme la providencia, me apartaré del cargo e iniciaré la defensa de mis derechos de forma personal”, explicó en la rueda de prensa de la mañana del martes.

Renuncia protocolaria

Por otro lado, en la tarde de este martes, de manera sorpresiva, el funcionario les pidió la renuncia protocolaria a todos los funcionarios directivos, incluyendo al vicecontralor, los contralores delegados, los directores de unidades y los asesores de libre nombramiento y remoción.



Esto pese a que Rodríguez –en la mañana– había asegurado que quien quedaría al mando de la entidad, mientras se hace la nueva elección de Contralor, sería el vicecontralor, Carlos Zuluaga, por lo cual ahora mismo no es claro quién quedará al frente de la Contraloría.

