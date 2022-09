El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que de manera urgente se avance en soluciones que eviten recrudecimento de la violencia en el país.



En especial, en lo que tiene que ver con la ocupación de tierras que ha afectado a varias regiones, y en los que en ciertos casos hay grupos armados ilegales de por medio, con intereses de invadir predios. Así lo dijo Camargo en entrevista con en EL TIEMPO, en la cual también se refirió al trabajo articulado que viene haciendo la Defensoría con otras entidades.



¿Cuál es el último reporte que tienen de las ocupaciones de tierra en el país?



Se tiene conocimiento de hechos de ocupaciones de tierras en los departamentos Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras Defensorías Regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos.



Este fenómeno de invasiones de tierras no es nuevo pero tenían reporte de que se reportaran tantos casos en el pasado...



La Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de estas situaciones en vigencias anteriores, especialmente del departamento del Cauca desde el año 2016. Sin embargo, el fenómeno ha venido incrementándose durante la actual vigencia, en Cesar, Huila, Magdalena y el Cauca.



¿Qué información tienen de cuantos predios se han ido desalojando o están en proceso de regresar a sus propietarios?



Teniendo en cuenta que los procedimientos de desalojo no se encuentran en cabeza de la Defensoría del Pueblo, no es posible brindar respuesta a este interrogante.



¿Le preocupa que esto pueda terminar en alteraciones más graves del orden público?



En el monitoreo que la Entidad ha venido efectuado al fenómeno de ocupación indebida de tierras en varias regiones del país, hay un aumento de casos que requiere la implementación de medidas urgentes y rápidas por parte de las autoridades competentes para evitar situaciones que puedan aumentar la conflictividad social y con ello, desencadenar en vulneraciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de las comunidades.



¿Hay inactividad de la Fuerza Pública?



Hemos hecho un llamado a toda la institucionalidad del Estado para que se avance con mayor agilidad en la implementación de las acciones que, bajo el principio de corresponsabilidad, permitan atender los diferentes conflictos sociales relacionados con la ocupación de tierras que se vienen presentando en el país.



¿Anuncios del gobierno como el de la entrega de tierras a las comunidades de predios incautados a redes criminales han terminado por promover este tipo de invasiones?



Ante la alta expectativa sobre los cambios estructurales que ha anunciado el Gobierno Nacional, es necesario contar con resultados muy rápidos, que permitan avanzar en la atención de demandas de las comunidades por el acceso progresivo a la propiedad de las tierras rurales y la titularidad del territorio, todo esto, bajo el pleno respeto y garantía de los derechos de propiedad legítimamente adquiridos.



¿Cómo llegar a soluciones prontas antes de que se pueda llegar a situaciones más graves?



Una de las principales conclusiones generadas en el marco de la Mesa Nacional para la superación de la conflictividad social por la ocupación de tierras, convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 7 de septiembre, es que es indispensable adelantar un trabajo articulado de toda la institucionalidad del Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, junto con gobiernos municipales y departamentales, en aras de atender eficazmente esta situación y evitar su escalamiento a mayores situaciones de conflictividad social.



En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo ha alcanzado un importante acuerdo con los Ministerios del Interior y de Defensa para fortalecer el trabajo interinstitucional que permita lograr mayor efectividad en la respuesta del Estado para la garantía de los derechos de las comunidades en el territorio. Lo más importante es que se cumpla la Constitución y las leyes.

Diálogo ante invasión de predio en el Magdalena. Foto: Cortesía Policía del Magdalena

¿Qué reportes puntuales tienen de zonas en las que grupos ilegales estén detrás de estos casos? -¿Hay también delincuencia común?



De los 108 casos identificados por la Defensoría del Pueblo, al menos 13 tendrían una vinculación con estructuras o grupos armados ilegales, de acuerdo con la información obtenida en espacios interinstitucionales locales y a través del seguimiento a las Alertas Tempranas de la entidad.



Es así como en el transcurso de este año, la Defensoría del Pueblo ha emitido Alertas Tempranas donde se ha documentado la incidencia de estructuras y grupos armados en los fenómenos de ocupaciones/Invasiones de tierras (AT No. 002, 004, 014, 015 y 018 de 2022). Esta situación se presenta especialmente en Puerto Leguízamo (Putumayo), las provincias de Sumapaz y Tequendama (Cundinamarca) y Montelíbano (Córdoba).



También hay zonas del país donde los grupos ilegales estarían interviniendo o potencialmente podrían tener injerencia en los conflictos generados con ocasión de las ocupaciones, a través del uso de repertorios de violencia y coacción, especialmente en Pailitas (Cesar) y la zona norte del Cauca.



¿Están de acuerdo con el Ministro del Interior en el sentido de que se debe dar un trato diferenciado en cuanto a invasiones de comunidades y las protagonizadas por grupos ilegales?



Para la Defensoría del Pueblo resulta claro que existe un carácter diferencial entre las ocupaciones ilegales, pues mientras algunas son de base social y requieren de medidas concertadas con las comunidades, otras tienen orígenes diferentes a las justas reivindicaciones sociales y se nutren de intereses asociados a economías ilícitas. Estas últimas, vinculadas a redes criminales, ameritan respuestas contundentes para proteger los derechos de los campesinos y evitar el recrudecimiento de la violencia en los territorios.



¿Tienen reporte o preocupación de que esto se traslada de la zona rural a la urbana?



Se registran casos de ocupaciones en predios urbanos o centros poblados, sin embargo, de acuerdo a los reportes de la entidad, aún no es claro si el fenómeno se traslada de la zona rural a las áreas urbanas o viceversa.



Defensor, ¿como usted lo ve toda la gente que está ocupando predios va a recibir tierras?



La Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de que el Estado colombiano propicie las condiciones necesarias para la garantía de todos los derechos involucrados en esta situación, es ese sentido, se requiere por supuesto el respeto por el derecho a la propiedad, pero también el derecho al acceso progresivo a la tierra a favor de los pobladores rurales sujetos de especial protección constitucional.



La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su labor misional, reitera su disposición de mediación y acompañamiento a los espacios de diálogo que sean necesarios entre la institucionalidad y las comunidades para lograr, urgentemente, salidas concertadas.

Cumbre para examinar la conflictividad social

En Medellín, y durante dos días, se realizó a instancias de la Defensoría del Pueblo, la a Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD Colombia), el primer “Encuentro Internacional para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social”.



Expertos nacionales y extranjeros en temas de conflicto, académicos y representantes de medios de comunicación examinaron los cambios que se vienen registrando en todo el planeta y los conflictos sociales que se han venido intensificando.



“El diálogo es el elemento fundamental para la construcción de acuerdos entre las partes y hace parte del ADN de la Defensoría del Pueblo (...) la mejor forma de resolver los conflictos es con el diálogo, pero todos los involucrados debemos trabajar unidos”, dijo en el encuentro el Defensor del Pueblo Carlos Camargo Assís.



