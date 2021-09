Declaración de ‘expara’ genera cruce de versiones en proceso contra Caicedo

El jueves 5 de septiembre del 2002, el profesor Roque Alfonso Morelli Zárate estaba esperando un bus frente al bulevar de la 19, en Santa Marta. No alcanzó a llegar la ruta cuando hombres a bordo de una moto le dispararon en dos oportunidades. Lo asesinaron.



Morelli, aseguran documentos judiciales, fue un líder estudiantil del Instituto Técnico Industrial en Santa Marta, secretario de la Juventud Comunista en el departamento y miembro de la Unión Patriótica.



En la Universidad del Magdalena, el hombre estuvo vinculado como docente de cátedra desde el año de 1996, y durante los años 1997, 1998 y 1999, se desempeñó como vicerrector del programa de Educación Abierta y a Distancia por nombramiento del entonces rector Carlos Eduardo Caicedo, quien en la actualidad es gobernador del departamento y que ha sido señalado de haber participado en el asesinato de Roque Morelli.

De hecho, en declaraciones recientes, el exparamilitar José Gregorio Rojas, alias ‘Yoyo’, autor material del crimen, señaló que tanto Roque como el estudiante Hugo Elías Maduro —asesinado en mayo de 2000— aparecían en un listado que estaba en poder de su grupo ilegal.

“Nadie me contrató. Esto salió de una reunión que yo sostuve con Carlos Caicedo en el barrio Bavaria. Se planearon los homicidios del señor Morelli y del estudiante”, dijo ‘Yoyo’ en una entrevista con la emisora Radio Magdalena.



Y añadió que "por el poder que tiene el gobernador Caicedo" no sabe si "logren vincularlo y procesarlo".



Sostuvo que no conocía el entonces rector y que se reunió con él porque lo citaron a un encuentro para definir asesinatos.



En un documentos del 7 de abril de este año, conocido por EL TIEMPO, se indica que el 23 de noviembre de 2006 el despacho de la Fiscalía Especializada 17 emitió la apertura formal de instrucción contra Caicedo, por las muertes de tres personas: el vicerrector Morelli, el estudiante Maduro y Julio Otero, un líder sindical que, durante la rectoría de Caicedo fue nombrado como vicerrector, pero fue asesinado el 14 de mayo de 2001.

Roque Morelli fue asesinado el 5 de septiembre del 2002. Foto: Archivo particular

Sin embargo, las acusaciones contra el hoy gobernador Carlos Caicedo por este caso no son nuevas.



Pero en 2009, cuando ‘Yoyo’ y otros miembros del ‘clan de los Rojas’ reconocieron su responsabilidad en los crímenes —y señalaron que estos fueron ordenados por los jefes paramilitares Hernán Giraldo y Carlos Castaño—, trascendió que Caicedo estaría también en la mira de estos criminales, que lo señalaban de ser simpatizante de la izquierda y de las guerrillas.



Sobre estos hechos, Iván Velázquez, abogado del gobernador Caicedo en este caso, señaló que las acusaciones de José Gregorio el 'Yoyo' Rojas "no merecen ninguna credibilidad", y afirmó que están a la espera de que la Fiscalía decrete y practique unas pruebas "pedidas hace varios meses, para proceder a solicitar el cierre de la investigación".



El defensor recordó un recurso que el 7 de marzo de 2018 formuló Adán Rojas, hermano del 'Yoyo', ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que da cuenta de un presunto soborno para inculpar al gobernador.



"La denuncia es contundente: Álvaro Cotes les pagó la suma de cien millones de pesos a él (Adán) y a su hermano José Gregorio para que señalaran al doctor Carlos Caicedo como determinador del homicidio de Roque Morelli", dijo el abogado.

No obstante, para Julián Quintana, representante de las víctimas, el testimonio entregado recientemente por ‘Yoyo’ resulta clave para el proceso. “Nada más y nada menos que el autor material del asesinato de Roque Morelli está reconociendo, como lo hizo en Justicia y Paz, que Carlos Caicedo fue quien dio la orden para matarlo”, dijo el abogado.



Quintana añadió que ya se le dio traslado a la Fiscalía de esa declaración y que, incluso, solicitaron que se impusiera una medida de aseguramiento contra Caicedo “porque el mismo testigo dice que le ofrecieron dinero por parte del gobernador para callar la verdad y que lo beneficiara”.



Para el abogado del gobernador, el testimonio del exparamilitar hace parte "de una persecución que los clanes corruptos del Magdalena han desatado contra Caicedo, la que se incrementó desde que les arrebató el poder político al ganar primero la alcaldía de Santa Marta en las elecciones del 2011, posición que todavía conserva su movimiento, y luego la gobernación del Magdalena en el 2019, derrotando precisamente al hijo del señalado Álvaro Cotes".

El gobernador electo de Magdalena, Carlos Caicedo, y Álvaro Cotes Vives, papá del excandidato a la gobernación Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes. Foto: Carlos Rincón - Lucía Castellar / Archivo EL TIEMPO

En la entrevista que ‘Yoyo’ dio en la emisora, aseguró que solo una vez le hicieron ofrecimientos para guardar silencio. “Cuando estuve (en la cárcel) en Barranquilla, enviaron a una persona de nombre Jaime Cárdenas, cercana y de parte de Rafa Martínez, el alcalde de la época en Santa Marta, y Carlos Caicedo, para no delatarlos”.



Cuando ‘Yoyo’ fue interpelado sobre si Álvaro Cotes le pagó para inculpar a Caicedo en estos crímenes, el exparamilitar dijo que en su momento denunció “un ofrecimiento de una persona que llegó de parte del señor Cotes”, pero aseguró que no pudo confirmar si en efecto era un enviado de Cotes.

'Denuncia por soborno no ha avanzado'

Sin embargo, para el abogado de Caicedo, hay evidencias. "La manera como se cometió el soborno y se planeó el testimonio de los Rojas quedó registrada por estos en las grabaciones que hicieron de las conversaciones que sobre el tema tuvieron con los abogados Álex Fernández y Dilia Barón, las cuales fueron entregadas al magistrado en esa audiencia en la que, además, José Gregorio entregó copia de la denuncia que por los mismos hechos había presentado en el mes de junio de 2017", dijo el defensor Iván Velásquez.



Agregó que la investigación, que se encuentra en una fiscalía del grupo de trabajo para la investigación del delito de falso testimonio y conexos de la delegada contra el crimen organizado, "no ha tenido ningún avance no obstante los concluyentes medios probatorios entregados por los Rojas, quienes igualmente dieron la información para que la fiscalía recogiera los cien millones de pesos que recibieron y guardaron como prueba del soborno".



A su turno Quintana insistió que en el caso hay evidencias suficientes para tomar decisiones de fondo y que los testigos han sostenido que Caicedo fue quien intentó hacer ofrecimientos para que "callaran la verdad y lo beneficiaran".



Trascendió que la Fiscalía avanza en el proceso para escuchar al testigo y anexar su declaración al expediente.

