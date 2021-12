Siguen creciendo las críticas que desde distintos sectores se han hecho a la Procuraduría y a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, por un decreto presidencial expedido el 24 de diciembre que adiciona a esa entidad 1.208 cargos nuevos.



Según ha sostenido la Procuraduría, esos cargos debían crearse para poder sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, según el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó a Colombia por el caso de Gustavo Petro.



Son varias las críticas que dicen que el fallo de la Corte IDH no obligaba a adicionar cargos ni a crear nuevas salas dentro del Ministerio Público, como asegura la entidad, puesto que la sentencia dice que solo un juez, mediante condena penal, puede afectar derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular. Sin embargo, Cabello se ha sostenido en que la adición de puestos era necesaria.



Frente a la polémica suscitada por los cargos nuevos, la jefa del Ministerio Público ha dicho que los nombramientos se harán paulatinamente, que el 89 por ciento de ellos serán de carrera administrativa y que no habrá adiciones presupuestales.



“Hemos dado todas las garantías; vamos con la serenidad debida. Aquí no hay un interés político”, señaló.



Desde la entidad han dicho también que el Decreto 1851 de 2021, que autoriza la creación de los nuevos cargos, surgió tras un estudio del Departamento Administrativo de la Función Pública que determinó que, con los actuales, no era posible cumplir con la reforma del Código Disciplinario aprobada en el Congreso, a partir de un proyecto de ley de Cabello, que estableció cambios en el funcionamiento de la entidad tras el fallo de la Corte IDH.



“En un país con dificultades económicas tras la pandemia, mi preocupación frente al análisis fue cómo resolver los temas de impunidad sin tener que solicitar adiciones presupuestales. Concluimos que los cargos deben irse surtiendo poco a poco, con el propio presupuesto de la Procuraduría General y de una manera en que vayamos cumpliendo con la Corte IDH”, dijo la procuradora al respecto.



Cabello añadió que su propósito "es dejar una institucionalidad fuerte contra la impunidad y en defensa de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos". Y afirmó que cuando llegó al cargo, según ella, no se había asumido la responsabilidad para acatar del fallo de la Corte IDH, por lo que presentó la Ley 2094 de 2021 en ese sentido.



“Desde que la Corte Interamericana nos obligó a cambiar el ordenamiento interno de la Procuraduría General de la Nación nace esta posibilidad. Para cumplir con el fallo de la Corte debimos separar funciones de instrucción y juzgamiento, tener la garantía de doble instancia en todos los procesos disciplinarios y crear la doble conformidad. Los procuradores delegados, regionales y provinciales no pueden instruir y fallar al mismo tiempo. La Corte IDH dice que eso viola las garantías al debido proceso”, afirmó Cabello.



No obstante, su reforma para cumplir el fallo de la Corte IDH no era el primer intento, pese a que Cabello afirmó que no se había trabajado por cumplirlo. Antes de que la actual procuradora radicara en el Congreso su iniciativa, el anterior procurador, Fernando Carrillo, había hecho lo propio, pero su propuesta terminó archivada. En ese proyecto de ley se planteaba que fueran jueces los que ratificaran las sanciones a funcionarios elegidos por voto, tras una investigación del órgano de control.



¿Qué es lo que dice el fallo de la Corte IDH?

Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto de archivo. Foto: Corte IDH

El 8 de julio de 2020, la Corte Interamericana tomó su decisión sobre una demanda de Petro contra el Estado en la que alegaba que se habían vulnerado sus derechos políticos, cuando fue destituido siendo alcalde de Bogotá, por el exprocurador general Alejandro Ordóñez.



La Corte le dio la razón y citó que del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) se desprende que los requisitos para que proceda la restricción de los derechos políticos a personas elegidas por voto como consecuencia de una sanción de destitución e inhabilitación debe ser que la misma sea proferida por un “juez competente”, mediante una “condena” de un “proceso penal”. Lo que no sucedió con Petro.



El numeral 113 de la sentencia de la Corte señala: "La Corte concluye que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención, en relación con el artículo 2 del mismo instrumento, por la existencia y aplicación de las normas del Código Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios públicos democráticamente electos, como fue el caso del señor Petro".



El fallo de la Corte IDH, posteriormente, ordenó al Estado colombiano adecuar, "en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la presente sentencia".



Sobre lo que ha dicho la procuradora Cabello, de que el fallo de la Corte obliga a que no sea la misma persona la que investigue y sancione, la sentencia, en el numeral 129 menciona lo siguiente:



"La Corte advierte que la concentración de las facultades investigativas y sancionadoras en una misma entidad, característica común en los procesos administrativos disciplinarios, no es en sí misma incompatible con el artículo 8.1 de la Convención, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad de que se trate, cuya composición varíe de manera tal que los funcionarios que resuelvan sobre los méritos de los cargos formulados sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación disciplinaria y no estén subordinados a estos últimos".

La misma Corte IDH dice que se incumplió su sentencia

La sentencia de la Corte IDH también estableció que a más tardar un año después de proferido su fallo el Estado colombiano debía enviar un informe en el que explicara cómo iba su cumplimiento.



Este fue enviado por el Gobierno hace meses. El 25 de noviembre hubo una explícita respuesta de la Corte, que revisó lo que se aprobó en la reforma del Código Disciplinario de Cabello y dijo que, de acuerdo con la CADH y con su fallo, cuando un funcionario público de elección popular cometa una conducta ilícita que pueda culminar con la imposición de una sanción de destitución y/o inhabilitación, esta debe ser impuesta por sentencia de “un juez competente en el correspondiente proceso penal”, no por una autoridad administrativa a la que se han otorgado funciones jurisdiccionales.



"En ese sentido, la reforma legal planteada por el Estado continúa permitiendo que un órgano distinto a un juez en proceso penal imponga restricciones a derechos políticos de funcionarios democráticamente electos, de manera incompatible con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención Americana y con el objeto y fin de dicho instrumento. Tampoco ha sido indicado por el Estado que se hubiere reformado de manera alguna los artículos 44 y 45 del Código Disciplinario que este Tribunal dispuso que debían ser adecuados a estándares internacionales en materia de restricción de los derechos políticos, con lo cual la Procuraduría General de la Nación continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en los artículos 23.2 y 2 de la Convención", dice la resolución de la Corte IDH en su parágrafo 22.



El pronunciamiento añade: "En virtud de lo expuesto, se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto".

